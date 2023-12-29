Что означает СОЧ во время войны и какая ответственность за это предусмотрена

Украинский военнослужащий на фронте. Фото: novynarnia.com

В Украине летом 2023 года усилили ответственность для военнослужащих за некоторые правонарушения. В частности, за самовольное оставление военным части или места службы.

Так, президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект №8271. Что такое СОЧ в военное время и что делать, если военного в этом обвиняют, пишет издание "Факты".

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Что такое СОЧ и чем отличается от дезертирства

СОЧ — это самовольное оставление каким-либо военнослужащим воинской части или места службы, а также неявка вовремя на службе без уважительных причин в условиях военного положения или в боевой обстановке.

То есть случаи, когда военный оставляет воинскую часть без соответствующего распоряжения или не прибывает вовремя из отпуска, лечения, перевода, увольнения или командировки, можно считать СОЧ.

В то же время дезертирством считается самовольное оставление воинской части или места службы с целью уклониться от военной службы, а также неявка с той же целью на службу в случае назначения, перевода, командировки, отпуска или из лечебного учреждения. Таким образом дезертирство всегда характеризуется прямым умыслом.

Украинские военнослужащие на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Какая ответственность предусмотрена за СОЧ

За дезертирство и самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащему грозит уголовная ответственность.

Как пояснил адвокат Дмитрий Соловьев, согласно ч. 5 ст. 407 УКУ за самовольное оставление воинской части или неявку на службу без уважительной причины продолжительностью свыше 3-х суток грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.

Применение конкретного срока наказания может зависеть от обстоятельств дела, уровня опасности, создаваемого самовольным оставлением, а также от решения суда.

Что делать, если военного обвиняют в СОЧ

Если вас обвиняют в СОЧ, следует обратиться с письменным рапортом к командиру воинской части. В нем следует разъяснить основание и причины СОЧ, с предоставлением соответствующих доказательств (например, медицинских документов).

В случае обвинения в СОЧ военному следует действовать следующим образом:

обратиться за юридической помощью, проконсультируйтесь с адвокатом, имеющим опыт по военным делам;

сотрудничать с военными или правоохранительными органами (сотрудничество может повлиять на дальнейшее рассмотрение вашего дела);

рассмотреть возможность возвращения в воинскую часть. Если вы решите вернуться, обратитесь к военным властям или командиру вашей части. Будьте готовы к возможным последствиям, таким как дисциплинарные меры или судебные процедуры;

быть готовым к юридическим последствиям, включая лишение свободы.

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