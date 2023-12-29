Что означает СОЧ во время войны и какая ответственность за это предусмотрена

Что такое СОЧ в военное время и какое наказание предусмотрено — украинцам объяснили
В Украине летом 2023 года усилили ответственность для военнослужащих за некоторые правонарушения. В частности, за самовольное оставление военным части или места службы.
Так, президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект №8271. Что такое СОЧ в военное время и что делать, если военного в этом обвиняют, пишет издание "Факты".
Что такое СОЧ и чем отличается от дезертирства
СОЧ — это самовольное оставление каким-либо военнослужащим воинской части или места службы, а также неявка вовремя на службе без уважительных причин в условиях военного положения или в боевой обстановке.
То есть случаи, когда военный оставляет воинскую часть без соответствующего распоряжения или не прибывает вовремя из отпуска, лечения, перевода, увольнения или командировки, можно считать СОЧ.
В то же время дезертирством считается самовольное оставление воинской части или места службы с целью уклониться от военной службы, а также неявка с той же целью на службу в случае назначения, перевода, командировки, отпуска или из лечебного учреждения. Таким образом дезертирство всегда характеризуется прямым умыслом.
Какая ответственность предусмотрена за СОЧ
За дезертирство и самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащему грозит уголовная ответственность.
Как пояснил адвокат Дмитрий Соловьев, согласно ч. 5 ст. 407 УКУ за самовольное оставление воинской части или неявку на службу без уважительной причины продолжительностью свыше 3-х суток грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.
Применение конкретного срока наказания может зависеть от обстоятельств дела, уровня опасности, создаваемого самовольным оставлением, а также от решения суда.
Что делать, если военного обвиняют в СОЧ
Если вас обвиняют в СОЧ, следует обратиться с письменным рапортом к командиру воинской части. В нем следует разъяснить основание и причины СОЧ, с предоставлением соответствующих доказательств (например, медицинских документов).
В случае обвинения в СОЧ военному следует действовать следующим образом:
- обратиться за юридической помощью, проконсультируйтесь с адвокатом, имеющим опыт по военным делам;
- сотрудничать с военными или правоохранительными органами (сотрудничество может повлиять на дальнейшее рассмотрение вашего дела);
- рассмотреть возможность возвращения в воинскую часть. Если вы решите вернуться, обратитесь к военным властям или командиру вашей части. Будьте готовы к возможным последствиям, таким как дисциплинарные меры или судебные процедуры;
- быть готовым к юридическим последствиям, включая лишение свободы.
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