Аналітики ISW назвали кількість втраченої росіянами бронетехніки на фронті

Знищена російська техніка. Фото ілюстративне: АрміяInform

Армія РФ зазнає шалених втрат у військовій техніці на фронті. Аналітики американського Інституту вивчення війни пишуть про втрату росіянами щонайменше п'яти дивізій бронетехніки й танків на Покровському напрямку.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Знищення російської бронетехніки — дані ISW

За повідомленнями аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), російські війська втратили щонайменше п'ять дивізій бронетехніки й танків у Покровському районі з початку наступальної операції із захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року. Також наводяться цифри втрат росіян під час посилених російських наступальних операцій на заході Донецької області влітку 2024 року.

З посиланням на користувача мережі X, який відстежує візуально підтверджені втрати російської техніки в Україні, ISW пише, що російські війська втратили 1 830 одиниць важкої техніки в Покровському районі з 9 жовтня 2023 року.

"Російські війська втратили загалом 539 танків (приблизно півтори дивізії) і 1020 бойових машин піхоти (приблизно чотири-п'ять мотопіхотних дивізій) під час наступальних операцій у Покровському районі. Українські війська знищили 381 з 539 російських танків і 835 з 1020 броньованих машин", — йдеться у звіті.

Реальні втрати росіян у техніці більші

За даними ISW, російські війська також втратили 26 бойових машин піхоти, 22 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), 11 буксированих артилерійських систем і 92 неброньовані вантажівки.

Користувач X зазначив, що російські війська втратили 25 танків і 59 броньованих машин (приблизно два батальйони механізованої техніки) в Покровському районі з 6 вересня 2024 року.

"Російські війська розпочали інтенсивну чотиримісячну наступальну операцію із захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року, а пізніше продовжили наступ на захід від Авдіївки та на захід і південний захід від Донецька навесні і влітку 2024 року, і дані користувача повинні відображати втрати російської техніки, накопичені під час цих наступальних дій", — пише ISW.

Ці оцінки базуються на візуально підтверджених втратах техніки і, ймовірно, є консервативними, оскільки не всі втрати російської техніки візуально задокументовані. Реальна кількість втрат російської техніки в районі Покровська, ймовірно, вища, ніж повідомляється.

Нагадаємо, бійцям спецпідрозділу ГУР за допомогою дрона вдалося вполювати дорогий зенітно-ракетний комплекс "Оса" російських окупантів. Він незвичайний тим, що розроблявся ще у 60-ті роки, але сьогодні коштує 10 мільйонів доларів.

Раніше Новини.LIVE писали, що українські прикордонники за допомогою мінометів та FPV-дронів вдарили по місцях зосередження російської піхоти на Вовчанському напрямку. Внаслыдок успішних атак знешкоджено 17 окупантів.