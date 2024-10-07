Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Шалені втрати росіян у бронетехніці на Донбасі — дані ISW arrow

Шалені втрати росіян у бронетехніці на Донбасі — дані ISW

7 жовтня 2024 08:07
Галина Шподарева - редактор
Аналітики ISW назвали кількість втраченої росіянами бронетехніки на фронті
Знищена російська техніка. Фото ілюстративне: АрміяInform
Галина Шподарева - редактор

Армія РФ зазнає шалених втрат у військовій техніці на фронті. Аналітики американського Інституту вивчення війни пишуть про втрату росіянами щонайменше п'яти дивізій бронетехніки й танків на Покровському напрямку.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Знищення російської бронетехніки — дані ISW

За повідомленнями аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), російські війська втратили щонайменше п'ять дивізій бронетехніки й танків у Покровському районі з початку наступальної операції із захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року. Також наводяться цифри втрат росіян під час посилених російських наступальних операцій на заході Донецької області влітку 2024 року.

З посиланням на користувача мережі X, який відстежує візуально підтверджені втрати російської техніки в Україні, ISW пише, що російські війська втратили 1 830 одиниць важкої техніки в Покровському районі з 9 жовтня 2023 року.

"Російські війська втратили загалом 539 танків (приблизно півтори дивізії) і 1020 бойових машин піхоти (приблизно чотири-п'ять мотопіхотних дивізій) під час наступальних операцій у Покровському районі. Українські війська знищили 381 з 539 російських танків і 835 з 1020 броньованих машин", — йдеться у звіті.

Реальні втрати росіян у техніці більші

За даними ISW, російські війська також втратили 26 бойових машин піхоти, 22 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), 11 буксированих артилерійських систем і 92 неброньовані вантажівки.

Користувач X зазначив, що російські війська втратили 25 танків і 59 броньованих машин (приблизно два батальйони механізованої техніки) в Покровському районі з 6 вересня 2024 року.

"Російські війська розпочали інтенсивну чотиримісячну наступальну операцію із захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року, а пізніше продовжили наступ на захід від Авдіївки та на захід і південний захід від Донецька навесні і влітку 2024 року, і дані користувача повинні відображати втрати російської техніки, накопичені під час цих наступальних дій", — пише ISW.

Ці оцінки базуються на візуально підтверджених втратах техніки і, ймовірно, є консервативними, оскільки не всі втрати російської техніки візуально задокументовані. Реальна кількість втрат російської техніки в районі Покровська, ймовірно, вища, ніж повідомляється.

Нагадаємо, бійцям спецпідрозділу ГУР за допомогою дрона вдалося вполювати дорогий зенітно-ракетний комплекс "Оса" російських окупантів. Він незвичайний тим, що розроблявся ще у 60-ті роки, але сьогодні коштує 10 мільйонів доларів. 

Раніше Новини.LIVE писали, що українські прикордонники за допомогою мінометів та FPV-дронів вдарили по місцях зосередження російської піхоти на Вовчанському напрямку. Внаслыдок успішних атак знешкоджено 17 окупантів

війна ISW Авдіївка війна в Україні ситуація на фронті втрати окупантів

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:16 У Києві змінили рух автобусів — оновлений маршрут

00:04 В Одесі жінка намагалася повісити російський прапор — відео

00:02 Смерть Богдана Сташківа у ДТП на Закарпатті — як прославився легендарний співак

7 жовтня 2024
Text

23:59 Петренко повідомив, скільки кандидатів прагнуть потрапити у 3 ОШБр щодня

23:56 У Сумах чули вибух — військові попереджали про КАБ на місто

23:55 Стало відомо, скільки українців добровільно звернулися до центрів рекрутингу

23:53 Воював на боці Росії — в Івано-Франківську судили полоненого українця

23:39 На Львівщині на горі Лисівка знайшли унікальні артефакти енеоліту — фоторепортаж

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

23:33 Британія виділяє 4,5 млрд доларів на закупівлю військового озброєння для України

23:16 Футболіст з України зустрівся з Байденом у Білому домі — фото

00:16 У Києві змінили рух автобусів — оновлений маршрут

00:04 В Одесі жінка намагалася повісити російський прапор — відео

00:02 Смерть Богдана Сташківа у ДТП на Закарпатті — як прославився легендарний співак

7 жовтня 2024

23:56 У Сумах чули вибух — військові попереджали про КАБ на місто

23:55 Стало відомо, скільки українців добровільно звернулися до центрів рекрутингу

23:53 Воював на боці Росії — в Івано-Франківську судили полоненого українця

23:39 На Львівщині на горі Лисівка знайшли унікальні артефакти енеоліту — фоторепортаж

23:33 Британія виділяє 4,5 млрд доларів на закупівлю військового озброєння для України

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

23:16 Футболіст з України зустрівся з Байденом у Білому домі — фото

22:52 Прем'єр Словаччини Фіцо запропонував вдарити по Брюсселю ракетою

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

06:30 В Україні знову зросли ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна у жовтні

05:50 В Україні зростають ціни на пальне — яка сьогодні вартість бензину на АЗС

3 жовтня 2024
Ексклюзив

18:49 Примусово затримали ТЦК — що потрібно знати одеситам

06:40 Ціни за 1 кг чормету у жовтні — скільки коштує брухт в Україні

2 жовтня 2024

20:43 Шанси і конкуренти Зеленського — що не так з інформацією про вибори в Україні

Text

23:59 Петренко повідомив, скільки кандидатів прагнуть потрапити у 3 ОШБр щодня

Text

23:04 Скільки добровольців служить у 3 ОШБр — Петренко назвав цифри

Text

22:16 У Третій штурмовій заявили про найнижчі втрати серед ЗСУ

Text

17:50 Розстріл військових ЗСУ та оновлення даних у ТЦК зі знижкою — ефір Вечір.LIVE

Text

17:49 Корупція голови Хмельницької МСЕК — хто фігурує у справі Тетяни Крупи

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

Text

17:08 У Києві відкрили фотовиставку "Небо падає"

Text

16:28 У Азові пояснили, чому ефективність бійця залежить від правильного навчання

Text

16:25 Удар по нафтовому терміналу у Криму — Братчук оцінив масштаби атаки

Text

13:00 Балістична атака на Київ та заява Зеленського — ефір День.LIVE

Text

12:53 Адвокатка зробила заяву щодо відповідальності за корупційні злочини

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

24 вересня 2024

20:00 Три законні причини для відмови від повістки ТЦК

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник