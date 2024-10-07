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Безумные потери россиян в бронетехнике на Донбассе — данные ISW

7 октября 2024 08:07
Галина Шподарева - редактор
Аналитики ISW назвали количество потерянной россиянами бронетехники на фронте
Уничтоженная российская техника. Фото иллюстративное: АрмияInform
Галина Шподарева - редактор

Армия РФ несет безумные потери в военной технике на фронте. Аналитики американского Института изучения войны пишут о потере россиянами не менее пяти дивизий бронетехники и танков в Покровском направлении.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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По сообщениям аналитиков американского Института изучения войны (ISW), российские войска потеряли не менее пяти дивизий бронетехники и танков в Покровском районе с начала наступательной операции по захвату Авдеевки в октябре 2023 года. Также приводятся цифры потерь россиян во время усиленных российских наступательных операций на западе Донецкой области летом 2024 года.

Со ссылкой на пользователя сети X, который отслеживает визуально подтвержденные потери российской техники в Украине, ISW пишет, что российские войска потеряли 1 830 единиц тяжелой техники в Покровском районе с 9 октября 2023 года.

"Российские войска потеряли в общей сложности 539 танков (примерно полторы дивизии) и 1020 боевых машин пехоты (примерно четыре-пять мотопехотных дивизий) во время наступательных операций в Покровском районе. Украинские войска уничтожили 381 из 539 российских танков и 835 из 1020 бронированных машин", — говорится в отчете.

Реальные потери россиян в технике больше

По данным ISW, российские войска также потеряли 26 боевых машин пехоты, 22 реактивные системы залпового огня (РСЗО), 11 буксируемых артиллерийских систем и 92 небронированных грузовика.

Пользователь X отметил, что российские войска потеряли 25 танков и 59 бронированных машин (примерно два батальона механизированной техники) в Покровском районе с 6 сентября 2024 года.

"Российские войска начали интенсивную четырехмесячную наступательную операцию по захвату Авдеевки в октябре 2023 года, а позже продолжили наступление к западу от Авдеевки и к западу и юго-западу от Донецка весной и летом 2024 года, и данные пользователя должны отражать потери российской техники, накопленные во время этих наступательных действий", — пишет ISW.

Данные оценки базируются на визуально подтвержденных потерях техники и, вероятно, являются консервативными, поскольку не все потери российской техники визуально задокументированы. Реальное количество потерь российской техники в районе Покровска, вероятно, выше, чем сообщается.

Напомним, бойцам спецподразделения ГУР с помощью дрона удалось подстрелить дорогой зенитно-ракетный комплекс "Оса" российских оккупантов. Он необычен тем, что разрабатывался еще в 60-х годах, но сегодня стоит 10 миллионов долларов.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинские пограничники с помощью минометов и FPV-дронов ударили по местам сосредоточения российской пехоты на Волчанском направлении. В результате успешных атак обезврежено 17 оккупантов.

война ISW Авдеевка война в Украине ситуация на фронте потери оккупантов

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