Вибухи в Запоріжжі 22 січня — наслідки атаки РФ

Працівник ДСНС на місці пожежі. Ілюстративне фото: ДСНС

Вибухи в Запоріжжі пролунали ввечері 22 січня з інтервалом у 10 хвилин. В одному з районів області сталась пожежа. Наразі в регіоні та низці сусідніх триває повітряна тривога.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

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Вибухи в Запоріжжі 22 січня

"Внаслідок атаки росіян в одному із районів Запоріжжя сталась пожежа. Попередньо без постраждалих", — написав Федоров.

Очільник ОВА наголошує, що загроза триває, та закликає залишатись у безпечних місцях.

Повідомлення Івана Федорова у Telegram. Фото: скриншот

Повітряна тривога станом на 22:20 оголошена в 11 областях, зокрема Запорізькій, та Криму.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що ввечері 22 січня вибухи лунали в Харкові. За словами мера Ігоря Терехова, гучно було за межами міста.

Також у вівторок, 21 січня, росіяни атакували Миколаїв та Сумщину. Місцева влада заявила про руйнування внаслідок обстрілу.