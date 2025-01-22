Вибухи в Запоріжжі 22 січня — наслідки атаки РФ

Серія вибухів у Запоріжжі — в одному з районів пожежа
Вибухи в Запоріжжі пролунали ввечері 22 січня з інтервалом у 10 хвилин. В одному з районів області сталась пожежа. Наразі в регіоні та низці сусідніх триває повітряна тривога.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.
Вибухи в Запоріжжі 22 січня
"Внаслідок атаки росіян в одному із районів Запоріжжя сталась пожежа. Попередньо без постраждалих", — написав Федоров.
Очільник ОВА наголошує, що загроза триває, та закликає залишатись у безпечних місцях.
Повітряна тривога станом на 22:20 оголошена в 11 областях, зокрема Запорізькій, та Криму.
Нагадаємо, що ввечері 22 січня вибухи лунали в Харкові. За словами мера Ігоря Терехова, гучно було за межами міста.
Також у вівторок, 21 січня, росіяни атакували Миколаїв та Сумщину. Місцева влада заявила про руйнування внаслідок обстрілу.
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