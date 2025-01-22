Взрывы в Запорожье 22 января — последствия атаки РФ

Серия взрывов в Запорожье — в одном из районов пожар
Взрывы в Запорожье прогремели вечером 22 января с интервалом в 10 минут. В одном из районов области произошел пожар. Сейчас в регионе и ряде соседних продолжается воздушная тревога.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram.
Взрывы в Запорожье 22 января
"В результате атаки россиян в одном из районов Запорожья произошел пожар", — написал Федоров.
Глава ОВА отмечает, что угроза продолжается, и призывает оставаться в безопасных местах.
Воздушная тревога по состоянию на 22:20 объявлена в 11 областях, в частности Запорожской, и Крыму.
Напомним, что вечером 22 января взрывы раздавались в Харькове. По словам мэра Игоря Терехова, громко было за пределами города.
Также во вторник, 21 января, россияне атаковали Николаев и Сумщину. Местные власти заявили о разрушениях в результате обстрела.
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