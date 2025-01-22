Взрывы в Запорожье 22 января — последствия атаки РФ

Работник ГСЧС на месте пожара. Иллюстративное фото: ГСЧС

Взрывы в Запорожье прогремели вечером 22 января с интервалом в 10 минут. В одном из районов области произошел пожар. Сейчас в регионе и ряде соседних продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram.

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"В результате атаки россиян в одном из районов Запорожья произошел пожар", — написал Федоров.

Глава ОВА отмечает, что угроза продолжается, и призывает оставаться в безопасных местах.

Сообщение Ивана Федорова в Telegram. Фото: скриншот

Воздушная тревога по состоянию на 22:20 объявлена в 11 областях, в частности Запорожской, и Крыму.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что вечером 22 января взрывы раздавались в Харькове. По словам мэра Игоря Терехова, громко было за пределами города.

Также во вторник, 21 января, россияне атаковали Николаев и Сумщину. Местные власти заявили о разрушениях в результате обстрела.