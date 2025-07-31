Дрони СБУ уразили завод радіоелектроніки у Пензі — деталі

Дим в небі після удару. Фото: СБУ

Дрони Служби безпеки України уразили завод радіоелектроніки у російському місті Пенза. Відомо, що він працює на військово-промисловий комплекс РФ.

Про це повідомили джерела Новини.LIVE в СБУ у четвер, 31 липня.

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Сьогодні вранці далекобійні дрони СБУ вдарили по "Радіозавод" у Пензі, який входить до складу корпорації "Ростех". Він займається виробництвом автоматичних систем бойового управління для різних родів військ РФ: ППО, артилерії та мобільних командних пунктів на базі бронетехніки, а також сучасні засоби зв’язку.

У СБУ зауважили, що підприємство перебуває під міжнародними санкціями через роботу на російський ВПК. А під час дронової атаки сталося щонайменше 11 вибухів, після яких розгорілася масштабна пожежа.

За попередніми даними, уражено новий виробничий комплекс заводу та складські приміщення з компонентами.

Нагадаємо, днями дрони СБУ уразили завод "Сигнал" у Ставрополі, який є одним із найбільших в Росії виробників радіоелектроніки.

А бійці ГУР висадилися на Тендрівській косі в Херсонській області, де ліквідували окупантів й вивісили український прапор.