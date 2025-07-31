Дроны СБУ поразили завод радиоэлектроники в Пензе — детали

Дым в небе после удара. Фото: СБУ

Дроны Службы безопасности Украины поразили завод радиоэлектроники в российском городе Пенза. Известно, что он работает на военно-промышленный комплекс РФ.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE в СБУ в четверг, 31 июля.

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Удар по заводу в Пензе

Сегодня утром дальнобойные дроны СБУ ударили по "Радиозаводу" в Пензе, который входит в состав корпорации "Ростех". Он занимается производством автоматических систем боевого управления для различных родов войск РФ: ПВО, артиллерии и мобильных командных пунктов на базе бронетехники, а также современные средства связи.

В СБУ отметили, что предприятие находится под международными санкциями из-за работы на российский ВПК. А во время дроновой атаки произошло по меньшей мере 11 взрывов, после которых разгорелся масштабный пожар.

По предварительным данным, поражен новый производственный комплекс завода и складские помещения с компонентами.

Напомним, на днях дроны СБУ поразили завод "Сигнал" в Ставрополе, который является одним из крупнейших в России производителей радиоэлектроники.

А бойцы ГУР высадились на Тендровской косе в Херсонской области, где ликвидировали оккупантов и вывесили украинский флаг.