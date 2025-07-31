Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия СБУ ударила дронами по заводу в российской Пензе — что известно

СБУ ударила дронами по заводу в российской Пензе — что известно

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2025 14:57
Дроны СБУ поразили завод радиоэлектроники в Пензе — детали
Дым в небе после удара. Фото: СБУ

Дроны Службы безопасности Украины поразили завод радиоэлектроники в российском городе Пенза. Известно, что он работает на военно-промышленный комплекс РФ.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE в СБУ в четверг, 31 июля.

Реклама
Читайте также:

Удар по заводу в Пензе

Сегодня утром дальнобойные дроны СБУ ударили по "Радиозаводу" в Пензе, который входит в состав корпорации "Ростех". Он занимается производством автоматических систем боевого управления для различных родов войск РФ: ПВО, артиллерии и мобильных командных пунктов на базе бронетехники, а также современные средства связи.

В СБУ отметили, что предприятие находится под международными санкциями из-за работы на российский ВПК. А во время дроновой атаки произошло по меньшей мере 11 взрывов, после которых разгорелся масштабный пожар.

По предварительным данным, поражен новый производственный комплекс завода и складские помещения с компонентами.

Напомним, на днях дроны СБУ поразили завод "Сигнал" в Ставрополе, который является одним из крупнейших в России производителей радиоэлектроники.

А бойцы ГУР высадились на Тендровской косе в Херсонской области, где ликвидировали оккупантов и вывесили украинский флаг.

СБУ российские войска завод дроны война в Украине
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации