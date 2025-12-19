Удари по Росії — СБУ уразила нафтовидобувну платформу

Ураження нафтовидобувної платформи РФ. Фото: кадр з відео

Служба безпеки України уразила третю за останні тижні нафтовидобувну платформу росіян на шельфі Каспійського моря. Вона належить компанії "Лукойл".

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на джерела.

Удар СБУ по нафтовидобувній платформі РФ

Джерела розповіли, що удар по нафтовидобувній платформі Росії завдали далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ. Під ураження потрапила бурова установка на родовищі "Ракушечне".

Нафтовидобувна платформа РФ, яку уразила СБУ. Фото: джерела в СБУ

Ураження нафтовидобувної платформи РФ. Фото:

Зазначається, що бортова камера безпілотника зафіксувала успішне влучання в район газотурбінної установки платформи.

Відомо, що раніше безпілотники СБУ вже уражали нафтовидобувні льодостійкі платформи на родовищах імені Філановського та імені Корчагіна в Каспійському морі, що призводило до зупинки виробничих процесів на них.

"СБУ продовжує системно знижувати нафтодоларові надходження до російського бюджету війни. Усі обʼєкти, які забезпечують фінансування агресії проти України, є абсолютно законними цілями", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, 15 грудня дрони СБУ вперше в історії уразили підводний човен у Росії. Там розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет "Калібр".

А 18 грудня СБУ вразила аеродром Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок успішних ударів знищено російської техніки на сотні мільйонів доларів.