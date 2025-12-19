Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия СБУ поразила третью нефтедобывающую платформу РФ

СБУ поразила третью нефтедобывающую платформу РФ

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 16:01
Удары по России — СБУ поразила нефтедобывающую платформу
Поражение нефтедобывающей платформы РФ. Фото: кадр из видео

Служба безопасности Украины поразила третью за последние недели нефтедобывающую платформу россиян на шельфе Каспийского моря. Она принадлежит компании "Лукойл".

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на источники.

Реклама
Читайте также:

Удар СБУ по нефтедобывающей платформе РФ

Источники рассказали, что удар по нефтедобывающей платформе России нанесли дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ. Под поражение попала буровая установка на месторождении "Ракушечное".

Удар СБУ по нафтопереобній платформі Росії
Нефтедобывающая платформа РФ, которую поразила СБУ. Фото: источники в СБУ
null
Поражение нефтедобывающей платформы РФ. Фото:

Отмечается, что бортовая камера беспилотника зафиксировала успешное попадание в район газотурбинной установки платформы.

Известно, что ранее беспилотники СБУ уже поражали нефтедобывающие ледостойкие платформы на месторождениях имени Филановского и имени Корчагина в Каспийском море, что приводило к остановке производственных процессов на них.

"СБУ продолжает системно снижать нефтедолларовые поступления в российский бюджет войны. Все объекты, которые обеспечивают финансирование агрессии против Украины, являются абсолютно законными целями", — сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним, 15 декабря дроны СБУ впервые в истории поразили подводную лодку в России. Там размещались четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр".

А 18 декабря СБУ поразила аэродром Бельбек во временно оккупированном Крыму. В результате успешных ударов уничтожено российской техники на сотни миллионов долларов.

СБУ пожар взрыв нефть Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации