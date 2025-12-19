Удары по России — СБУ поразила нефтедобывающую платформу

Поражение нефтедобывающей платформы РФ. Фото: кадр из видео

Служба безопасности Украины поразила третью за последние недели нефтедобывающую платформу россиян на шельфе Каспийского моря. Она принадлежит компании "Лукойл".

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на источники.

Реклама

Читайте также:

Удар СБУ по нефтедобывающей платформе РФ

Источники рассказали, что удар по нефтедобывающей платформе России нанесли дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ. Под поражение попала буровая установка на месторождении "Ракушечное".

Нефтедобывающая платформа РФ, которую поразила СБУ. Фото: источники в СБУ

Поражение нефтедобывающей платформы РФ. Фото:

Отмечается, что бортовая камера беспилотника зафиксировала успешное попадание в район газотурбинной установки платформы.

Известно, что ранее беспилотники СБУ уже поражали нефтедобывающие ледостойкие платформы на месторождениях имени Филановского и имени Корчагина в Каспийском море, что приводило к остановке производственных процессов на них.

"СБУ продолжает системно снижать нефтедолларовые поступления в российский бюджет войны. Все объекты, которые обеспечивают финансирование агрессии против Украины, являются абсолютно законными целями", — сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним, 15 декабря дроны СБУ впервые в истории поразили подводную лодку в России. Там размещались четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр".

А 18 декабря СБУ поразила аэродром Бельбек во временно оккупированном Крыму. В результате успешных ударов уничтожено российской техники на сотни миллионов долларов.