Удар по лініях постачання РФ — яких втрат зазнав ворог

Рух опору знищив чотири важливі об'єкти логістичної інфраструктури Росії під Вологдою і в Башкортостані. Такі операції ускладнюють військову логістику ворога.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони 9 листопада.

Знищення об'єктів логістичної інфраструктури в Росії

"Боротьба з лініями постачання російської окупаційної армії триває — на межі жовтня та листопада 2025 року представники руху опору на Росії знищили чотири важливі обʼєкти логістичної інфраструктури держави-агресора", — розповіли в ГУР.

Так, у місті Стрелітамак у Башкортостані спалили обладнання трьох веж зв'язку, а під Вологдою — залізничну релейну шафу.

У розвідці наголосили, що систематичне виведення з ладу таких об’єктів значно ускладнює військову логістику російських загарбників.

Нагадаємо, 4 листопада Сили оборони атакували НПЗ у Нижньогородській області РФ. Для удару використовували десятки безпілотників.

А 3 листопада ЗСУ вдарили по одному із найстаріших НПЗ в Росії. Зафіксовано пряме влучання в один із технологічних об’єктів підприємства.