Україна
Сили оборони атакували НПЗ у Нижньогородській області РФ — відео

Сили оборони атакували НПЗ у Нижньогородській області РФ — відео

Ua en ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 20:10
Оновлено: 21:48
НПЗ Лукойл в Росії атакували дрони 4 листопада — деталі
Атака НПЗ в Нижньогородській області РФ. Фото: кадр з відео

Українські дрони у ніч проти 4 листопада атакували нафтопереробний завод "Лукойл" у Нижньогородській області Росії. Для удару використовували десятки безпілотників.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки.

Читайте також:

Удар по НПЗ "Лукойла" 4 листопада

За даними джерел, операцію провели бійці ГУР разом з пілотами ЗСУ та ССО. Українські дрони здійснили наліт на НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижньогородської області Росії. 

Зазначається, що під час операції було залучено понад п'ять десятків дронів українського виробництва, зокрема "Бобер" та FP-1. Атака відбулася під час ремонту ректифікаційної колони, що відповідає за первинну обробку нафти та була пошкоджена внаслідок попередніх атак. 

"Інформація про ураження об'єкта повідомлялася також в низці російських пабліків. На відео, опублікованих російськими користувачами, видно яскраву заграву над НПЗ, а також зафіксовані вибухи з подальшою пожежею на об'єкті", — повідомляють джерела.

Що відомо про "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез"

У розвідці розповіли, що "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" є одним з провідних НПЗ в Росії. Він, зокрема, забезпечує Московський регіон, на який припадає близько 30% споживання бензину в країні. Номінальна потужність з первинної переробки нафти становить близько 17 млн тонн на рік. 

Також відомо, що підприємство випускає понад 50 найменувань продукції: автомобільні, авіаційні та дизельні палива; також нафтобітуми, парафіни тощо. Продукція НПЗ активно використовується російськими окупаційними військами та ворожим ВПК.

Нагадаємо, 3 листопада ЗСУ успішно атакували один із найстаріших НПЗ в Росії. Зафіксовано пряме влучання в один із технологічних об’єктів підприємства.

Водночас Василь Малюк розповів, що цьогоріч Україна ударила понад 160 разів по російських НПЗ. Це призвело до 20% дефіциту нафтопродуктів РФ. 

НПЗ обстріли війна в Україні ГУР Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
