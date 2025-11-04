НПЗ Лукойл в Росії атакували дрони 4 листопада — деталі

Атака НПЗ в Нижньогородській області РФ. Фото: кадр з відео

Українські дрони у ніч проти 4 листопада атакували нафтопереробний завод "Лукойл" у Нижньогородській області Росії. Для удару використовували десятки безпілотників.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки.

Удар по НПЗ "Лукойла" 4 листопада

За даними джерел, операцію провели бійці ГУР разом з пілотами ЗСУ та ССО. Українські дрони здійснили наліт на НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижньогородської області Росії.

Зазначається, що під час операції було залучено понад п'ять десятків дронів українського виробництва, зокрема "Бобер" та FP-1. Атака відбулася під час ремонту ректифікаційної колони, що відповідає за первинну обробку нафти та була пошкоджена внаслідок попередніх атак.

"Інформація про ураження об'єкта повідомлялася також в низці російських пабліків. На відео, опублікованих російськими користувачами, видно яскраву заграву над НПЗ, а також зафіксовані вибухи з подальшою пожежею на об'єкті", — повідомляють джерела.

Що відомо про "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез"

У розвідці розповіли, що "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" є одним з провідних НПЗ в Росії. Він, зокрема, забезпечує Московський регіон, на який припадає близько 30% споживання бензину в країні. Номінальна потужність з первинної переробки нафти становить близько 17 млн тонн на рік.

Також відомо, що підприємство випускає понад 50 найменувань продукції: автомобільні, авіаційні та дизельні палива; також нафтобітуми, парафіни тощо. Продукція НПЗ активно використовується російськими окупаційними військами та ворожим ВПК.

Нагадаємо, 3 листопада ЗСУ успішно атакували один із найстаріших НПЗ в Росії. Зафіксовано пряме влучання в один із технологічних об’єктів підприємства.

Водночас Василь Малюк розповів, що цьогоріч Україна ударила понад 160 разів по російських НПЗ. Це призвело до 20% дефіциту нафтопродуктів РФ.