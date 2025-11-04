Видео
Україна
Силы обороны атаковали НПЗ в Нижегородской области России — видео

Силы обороны атаковали НПЗ в Нижегородской области России — видео

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 20:10
обновлено: 21:11
НПЗ Лукойл в России атаковали дроны 4 ноября — детали
Атака НПЗ в Нижегородской области РФ. Фото: кадр из видео

Украинские дроны в ночь на 4 ноября атаковали нефтеперерабатывающий завод "Лукойл" в Нижегородской области России. Для удара использовали десятки беспилотников.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на источники в Главном управлении разведки.

Читайте также:

Удар по НПЗ "Лукойла" 4 ноября

По данным источников, операцию провели бойцы ГУР вместе с пилотами ВСУ и ССО. Украинские дроны совершили налет на НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижегородской области России.

Отмечается, что во время операции было привлечено более пяти десятков дронов украинского производства, в частности "Бобер" и FP-1. Атака произошла во время ремонта ректификационной колонны, которая отвечает за первичную обработку нефти и была повреждена в результате предыдущих атак.

"Информация о поражении объекта сообщалась также в ряде российских пабликов. На видео, опубликованных российскими пользователями, видно яркое зарево над НПЗ, а также зафиксированы взрывы с последующим пожаром на объекте", — сообщают источники.

Что известно о "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез"

В разведке рассказали, что "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" является одним из ведущих НПЗ в России. Он, в частности, обеспечивает Московский регион, на который приходится около 30% потребления бензина в стране. Номинальная мощность по первичной переработке нефти составляет около 17 млн тонн в год.

Также известно, что предприятие выпускает более 50 наименований продукции: автомобильные, авиационные и дизельные топлива; также нефтебитумы, парафины и тому подобное. Продукция НПЗ активно используется российскими оккупационными войсками и вражеским ВПК.

Напомним, 3 ноября ВСУ успешно атаковали один из старейших НПЗ в России. Зафиксировано прямое попадание в один из технологических объектов предприятия.

В то же время Василий Малюк рассказал, что в этом году Украина ударила более 160 раз по российским НПЗ. Это привело к 20% дефицита нефтепродуктов РФ.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
