Дата публікації: 4 листопада 2025 16:32
Оновлено: 17:42
СБУ показали кадри знищення ворога під Покровськом
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

За останній місяць сили Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України суттєво посилили свою активність на Покровському напрямку. Так, у результаті цілеспрямованих операцій у місті та на околицях було знищено понад 1,5 тисячі російських окупантів та значна кількість їхньої техніки. 

Про це повідомляє Служба безпеки України у Telegram.

Читайте також:

Бої під Покровськом

Спецпризначенці працюють у найгарячіших точках — їхні підрозділи вже давно ведуть бойові дії на цьому рубежі, а після загострення оперативно-бойової ситуації чисельність бійців "Альфи" тут помітно зросла. Вони виконують складні завдання як у відкритих зіткненнях, так і рейдовими групами за лінією фронту, влучними ударами ліквідуючи ворожі підрозділи та інфраструктуру, що забезпечує наступальні дії противника.

За підсумками місяця спецслужба відзвітувала про ураження 39 артилерійських комплексів, серед яких реактивні системи залпового вогню, що було задіяно для обстрілів Покровська. Щоб створити сприятливі "коридори" для дронових ударів по окупантам, воїни також знищили 18 засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Окрім того, в серії рейдів по тилах окупанта вдалось підірвати три великі склади з паливно-мастильними матеріалами та боєприпасами.

У загальній зведеній статистиці за місяць на Покровському напрямку — понад 1,5 тис. ліквідованих окупантів, 20 танків, 62 бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем і РСЗВ, 10 засобів ППО, 8 засобів РЕБ/РЕР, 532 одиниці автотранспорту, 592 ворожі позиції та укріплення, а також 2 склади з боєприпасами й 1 склад із пальним. Усі ураження документуються відеопідтвердженнями, запевняють у СБУ.

"СБУ діє професійно й точно, використовуючи всі доступні засоби — як на фронті, так і в глибокому тилу ворога. А наші воїни день за днем продовжують нищити окупантів тисячами на усіх напрямках оборони країни!" — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило унікальні кадри бойової роботи бійців "Спецпідрозділу Тимура" у районі Покровська на Донеччині. Розвідники продовжують операцію на цій ділянці фронту.

Нещодавно ми повідомляли, що ГУР проводить операцію в логістично важливому секторі Покровська.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
