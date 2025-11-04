СБУ показали кадры уничтожения врага под Покровском

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

За последний месяц силы Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины существенно усилили свою активность на Покровском направлении. Так, в результате целенаправленных операций в городе и в окрестностях было уничтожено более 1,5 тысячи российских оккупантов и значительное количество их техники.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Telegram.

Бои под Покровском

Спецназовцы работают в горячих точках - их подразделения уже давно ведут боевые действия на этом рубеже, а после обострения оперативно-боевой ситуации численность бойцов "Альфы" здесь заметно возросла. Они выполняют сложные задачи как в открытых столкновениях, так и рейдовыми группами за линией фронта, точными ударами ликвидируя вражеские подразделения и инфраструктуру, обеспечивающую наступательные действия противника.

По итогам месяца спецслужба отчиталась о поражении 39 артиллерийских комплексов, среди которых реактивные системы залпового огня, которые были задействованы для обстрелов Покровска. Чтобы создать благоприятные "коридоры" для дроновых ударов по оккупантам, воины также уничтожили 18 средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Кроме того, в серии рейдов по тылам оккупанта удалось взорвать три больших склада с горюче-смазочными материалами и боеприпасами.

В общей сводной статистике за месяц на Покровском направлении — более 1,5 тыс. ликвидированных оккупантов, 20 танков, 62 боевые бронированные машины, 39 артиллерийских систем и РСЗО, 10 средств ПВО, 8 средств РЭБ/РЭР, 532 единицы автотранспорта, 592 вражеские позиции и укрепления, а также 2 склада с боеприпасами и 1 склад с горючим. Все поражения документируются видеоподтверждениями, уверяют в СБУ.

Служба безопасности отмечает, что действия спецназовцев ведутся профессионально и точно, с применением максимально эффективного арсенала — от бронебойного вооружения до беспилотных комплексов. И пока продолжается оборона страны, "Альфа" продолжает наносить удары по оккупантам, укрепляя обороноспособность и ослабляя их наступательные возможности.

"СБУ действует профессионально и точно, используя все доступные средства — как на фронте, так и в глубоком тылу врага. А наши воины изо дня в день продолжают уничтожать оккупантов тысячами по всем направлениям обороны страны!" — говорится в сообщении.

Напомним, что Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало уникальные кадры боевой работы бойцов "Спецподразделения Тимура" в районе Покровска Донецкой области. Разведчики продолжают операцию на этом участке фронта.

Недавно мы сообщали, что ГУР проводит операцию в логистически важном секторе Покровска.