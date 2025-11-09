Видео
Движение сопротивления уничтожило 4 объекта логистики в РФ

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 13:39
обновлено: 13:57
Удар по линиям снабжения РФ — какие потери понес враг
Уничтожение объектов логистики в России. Фото: кадр из видео

Движение сопротивления уничтожило четыре важных объекта логистической инфраструктуры России под Вологдой и в Башкортостане. Такие операции затрудняют военную логистику врага.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны 9 ноября.

Читайте также:

Уничтожение объектов логистической инфраструктуры в России

"Борьба с линиями снабжения российской оккупационной армии продолжается — на рубеже октября и ноября 2025 года представители движения сопротивления на России уничтожили четыре важных объекта логистической инфраструктуры государства-агрессора", — рассказали в ГУР.

Так, в городе Стрелитамак в Башкортостане сожгли оборудование трех башен связи, а под Вологдой — железнодорожный релейный шкаф.

В разведке отметили, что систематическое выведение из строя таких объектов значительно усложняет военную логистику российских захватчиков.

Напомним, 4 ноября Силы обороны атаковали НПЗ в Нижегородской области РФ. Для удара использовали десятки беспилотников.

А 3 ноября ВСУ ударили по одному из старейших НПЗ в России. Зафиксировано прямое попадание в один из технологических объектов предприятия.

взрыв россияне логистика война в Украине ГУР потери оккупантов
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
