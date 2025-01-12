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Зеленский впервые рассказал, что будет с пленными солдатами КНДР

12 января 2025 20:17
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Пленных солдат КНДР могут не отдать на обмен — Зеленский объяснил, что с ними будет
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Украина готова передать пленных солдат КНДР северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну, но при отдельных условиях. Тех военных из Северной Кореи, которые не захотят возвращаться домой, ждет другая судьба.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в Facebook в воскресенье, 12 января.

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По словам Зеленского, Украина готова передавать Ким Чен Ыну пленных солдат КНДР только в том случае, если он сможет организовать их обмен на украинских воинов, которые находятся в плену в России.

"Для тех солдат из Северной Кореи, которые не захотят возвращаться, могут быть и некоторые другие пути. В частности, те из корейцев, кто изъявит желание приближать мир через распространение правды на корейском языке об этой войне, получат такую возможность", — подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что кроме первых захваченных в плен солдат из Северной Кореи, безусловно, будут и другие.

"Это вопрос времени, когда нашим ребятам удастся захватить еще. И ни у кого в мире не должно остаться сомнений, что российская армия зависит от военной помощи КНДР", — подытожил Зеленский.

Зеленский пленные КНДР допрос видео
Сообщение Зеленского в Facebook

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные взяли в плен двух солдат Северной Кореи в Курской области. Через некоторое время в ССО показали видео взятия в плен военного из КНДР.

Впоследствии в СБУ рассказали, что северокорейских солдат перевезли в Киев, где их удерживают согласно нормам международного законодательства. Они не владеют украинским, английским или русским языками, поэтому общение происходит через переводчиков.

Владимир Зеленский КНДР Ким Чен Ын пленные Россия Северная Корея

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