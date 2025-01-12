Полонений військовий КНДР розповів про великі втрати серед солдатів

Пленный КНДР. Фото: Yonhap

Украинские военные взяли в плен двух солдат Северной Кореи. Это произошло в Курской области. Их переместили в Киев, где расспросили о потерях КНДР в войне против Украины.

Об этом пишет Yonhap News.

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Разведывательное агентство Южной Кореи подтвердило взятие ВСУ в плен двух солдат КНДР в Курской области.

По словам одного из них, среди северокорейских военных в России были "значительные" потери.

"Мы будем продолжать делиться информацией, связанной с северокорейскими пленными, в тесном сотрудничестве с украинскими разведывательными органами", — отметили в СНБО Украины.

Там уточнили, что пленные ранены, но не находятся в критическом состоянии.

Ранее в СБУ рассказали, что северокорейских солдат перевезли в Киев, где их удерживают согласно нормам международного законодательства. Они не владеют украинским, английским или русским языками, поэтому общение происходит через переводчиков.

Также бойцы Сил специальных операций ВСУ взяли в плен одного военного КНДР в Курской области. Ему оказали первую домедицинскую помощь.