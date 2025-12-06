Взрывы в Луцке 6 декабря — что известно

В Луцке прогремела серия взрывов — детали
В Луцке прогремела серия мощных взрывов утром 6 декабря. Российская армия атаковала город с помощью ударных дронов.
Об этом сообщил городской голова Игорь Полищук в Telegram.
Обстрел Луцка — что известно
Как сообщил глава города, российская армия около 07:05 атаковала Луцк ударными БпЛА.
По предварительной информации, в результате атаки произошло попадание в продуктовые склады в одном из районов города. Информация о пострадавших не поступала.
Корреспонденты "Суспільного" сообщают, что после взрыва в одном из микрорайонов Луцка фиксируют сильное задымление.
Массированная атака РФ по территории Украины продолжается. Как сообщалось ранее, враг атаковал города крылатыми ракетами.
Громкие взрывы также прозвучали в Хмельницкой области и на Запорожье.
Читайте Новини.LIVE!