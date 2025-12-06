Видео
Главная Армия В Луцке прогремела серия взрывов — детали

В Луцке прогремела серия взрывов — детали

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 08:04
Взрывы в Луцке 6 декабря — что известно
Взрыв в Луцке. Фото: Общественное

В Луцке прогремела серия мощных взрывов утром 6 декабря. Российская армия атаковала город с помощью ударных дронов.

Об этом сообщил городской голова Игорь Полищук в Telegram.

Читайте также:

Обстрел Луцка — что известно

Как сообщил глава города, российская армия около 07:05 атаковала Луцк ударными БпЛА.

По предварительной информации, в результате атаки произошло попадание в продуктовые склады в одном из районов города. Информация о пострадавших не поступала.

Обстріл Луцька 6 грудня
Сообщение Игоря Полищука. Фото: скриншот Telegram

Корреспонденты "Суспільного" сообщают, что после взрыва в одном из микрорайонов Луцка фиксируют сильное задымление.

Атака на Луцьк 6 грудня
Сообщение "Суспільного". Фото: скриншот Telegram

Массированная атака РФ по территории Украины продолжается. Как сообщалось ранее, враг атаковал города крылатыми ракетами.

Громкие взрывы также прозвучали в Хмельницкой области и на Запорожье.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
