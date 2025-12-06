Взрывы в Запорожье 6 декабря - что известно

На Запорожье прогремели мощные взрывы
На Запорожской область утром 6 декабря раздались мощные взрывы. В области уже более шести часов продолжается воздушная тревога из-за угрозы российского удара.
Об этом сообщают в Воздушных Силах ВСУ и глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Армия РФ атакует Запорожскую область
Около 6:57 в области были слышны громкие звуки. По данным Воздушных сил, над Запорожьем был зафиксирован пролет крылатых ракет, которые продолжали курс на Днепр.
Глава ОВА также сообщил о пролете крылатых ракет на регионом. Кроме того, около 2:25 стало известно, что враг нанес удар по Запорожскому району. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Тем временем воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины.
Как сообщалось ранее, Россия атакует Украину крылатыми ракетами.
Кроме того, в ночь на 6 декабря мощные взрывы были слышны в Днепре и Киеве.
