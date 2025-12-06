Видео
Україна
Видео

На Запорожье прогремели мощные взрывы

На Запорожье прогремели мощные взрывы

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 07:08
Взрывы в Запорожье 6 декабря - что известно
Дым после взрыва. Иллюстративное фото: Укринформ

На Запорожской область утром 6 декабря раздались мощные взрывы. В области уже более шести часов продолжается воздушная тревога из-за угрозы российского удара.

Об этом сообщают в Воздушных Силах ВСУ и глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Читайте также:

Армия РФ атакует Запорожскую область

Около 6:57 в области были слышны громкие звуки. По данным Воздушных сил, над Запорожьем был зафиксирован пролет крылатых ракет, которые продолжали курс на Днепр.

Вибухи на Запоріжжі
Сообщение ВС ВСУ. Фото: скриншот Telegram

Глава ОВА также сообщил о пролете крылатых ракет на регионом. Кроме того, около 2:25 стало известно, что враг нанес удар по Запорожскому району. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Атака на Запоріжжя 6 грудня
Сообщение Ивана Федорова. Фото: скриншот Telegram

Тем временем воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины.

Как сообщалось ранее, Россия атакует Украину крылатыми ракетами.

Кроме того, в ночь на 6 декабря мощные взрывы были слышны в Днепре и Киеве.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
