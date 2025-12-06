Вибухи у Луцьку 6 грудня — що відомо

У Луцьку пролунала серія вибухів — деталі
У Луцьку пролунала серія потужних вибухів вранці 6 грудня. Російська армія атакувала місто за допомогою ударних дронів.
Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук в Telegram.
Обстріл Луцька — що відомо
Як повідомив очільник міста, російська армія близько 07:05 атакувала Луцьк ударними БпЛА.
За попередньою інформацією, внаслідок атаки сталося влучання в продуктові склади в одному з районів міста. Інформація про постраждалих не надходила.
Кореспонденти "Суспільного" повідомляють, що після вибуху в одному з мікрорайонів Луцька фіксують сильне задимлення.
Масована атака РФ по території України триває. Як повідомлялося раніше, ворог атакував міста крилатими ракетами.
Гучні вибухи також пролунали у Хмельницькій області та на Запоріжжі.
