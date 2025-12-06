Вибухи у Луцьку 6 грудня — що відомо

Вибух у Луцьку. Фото: Суспільне

У Луцьку пролунала серія потужних вибухів вранці 6 грудня. Російська армія атакувала місто за допомогою ударних дронів.

Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук в Telegram.

Обстріл Луцька — що відомо

Як повідомив очільник міста, російська армія близько 07:05 атакувала Луцьк ударними БпЛА.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки сталося влучання в продуктові склади в одному з районів міста. Інформація про постраждалих не надходила.

Кореспонденти "Суспільного" повідомляють, що після вибуху в одному з мікрорайонів Луцька фіксують сильне задимлення.

Масована атака РФ по території України триває. Як повідомлялося раніше, ворог атакував міста крилатими ракетами.

Гучні вибухи також пролунали у Хмельницькій області та на Запоріжжі.