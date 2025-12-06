Вибухи у Хмельницькій області 6 грудня — що відомо

На Хмельниччині пролунали вибухи — що відомо
У Хмельницькій області вранці 6 грудня пролунала серія вибухів. Російська армія атакувала регіон крилатими ракетами.
Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ та місцевих Telegram-каналах.
Хмельницька область під атакою РФ
За даними моніторів, близько 07:24 крилаті ракети пролетіли повз Хмельницьку область курсом на Тернопільщину. Внаслідок цього місцеві мешканці могли чути звуки вибухів у регіоні.
За попередньою інформацією, станом на 07:42 ракет або ударних дронів у небі над областю не зафіксовано. Однак місцевих мешканців закликають не залишати укриття до відбою повітряної тривоги.
Зазначимо, що повітряна тривога триває в усіх областях через атаку російських ракет. Україна перебуває під масованою атакою з боку Росії.
Крім того, гучні вибухи було чутно в Запорізькій області.
Читайте Новини.LIVE!