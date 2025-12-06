Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія На Хмельниччині пролунали вибухи — що відомо

На Хмельниччині пролунали вибухи — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 07:37
Вибухи у Хмельницькій області 6 грудня — що відомо
Вибух. Ілюстративне фото: Pixabay

У Хмельницькій області вранці 6 грудня пролунала серія вибухів. Російська армія атакувала регіон крилатими ракетами.

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ та місцевих Telegram-каналах.

Реклама
Читайте також:

Хмельницька область під атакою РФ

За даними моніторів, близько 07:24 крилаті ракети пролетіли повз Хмельницьку область курсом на Тернопільщину. Внаслідок цього місцеві мешканці могли чути звуки вибухів у регіоні.

Вибухи у Хмельницькій області
Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: скриншот Telegram

За попередньою інформацією, станом на 07:42 ракет або ударних дронів у небі над областю не зафіксовано. Однак місцевих мешканців закликають не залишати укриття до відбою повітряної тривоги.

Вибухи на Хмельниччині
Повідомлення місцевих ЗМІ. Фото: скриншот Telegram

Зазначимо, що повітряна тривога триває в усіх областях через атаку російських ракет. Україна перебуває під масованою атакою з боку Росії.

Крім того, гучні вибухи було чутно в Запорізькій області.

вибух обстріли Хмельницька область війна в Україні атака
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації