Взрывы в Хмельницкой области 6 декабря — что известно

В Хмельницкой области утром 6 декабря прозвучала серия взрывов. Российская армия атаковала регион крылатыми ракетами.

Об этом сообщают в Воздушных силах ВСУ и местных Telegram-каналах.

По данным мониторов, около 7:24 крылатые ракеты пролетели мимо Хмельницкой области курсом на Тернопольщину.

Воздушная тревога продолжается во всех областях Украины из-за атаки российских ракет.

Новость дополняется...