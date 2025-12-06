Взрывы в Хмельницкой области 6 декабря — что известно

В Хмельницкой области прогремели взрывы — что известно
Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 07:37
Срочная новость
В Хмельницкой области утром 6 декабря прозвучала серия взрывов. Российская армия атаковала регион крылатыми ракетами.
Об этом сообщают в Воздушных силах ВСУ и местных Telegram-каналах.
Реклама
Читайте также:
По данным мониторов, около 7:24 крылатые ракеты пролетели мимо Хмельницкой области курсом на Тернопольщину.
Воздушная тревога продолжается во всех областях Украины из-за атаки российских ракет.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама