В Донецкой области ликвидировали наемника РФ из Кении — подробности от ГУР

Российский иностранный наемник, которого ликвидировали в Донецкой области. Фото: ГУР

В Донецкой области ликвидировали российского иностранного наемника. Речь идет о гражданине Республики Кения Клинтона Ньяпара Могесу, который родился в 1997 году.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в Telegram в субботу, 31 января.

Ликвидация российского иностранного наемника

Военные разведчики обнаружили тело наемника на одной из позиций российских оккупантов. Известно, что кениец жил и работал в Катаре, а затем подписал контракт с армией России. Его направили в одно из штурмовых подразделений страны-террористки.

Клинтон Ньяпару Могесу. Фото: ГУР

"После непродолжительной подготовки, Могеса погиб во время "мясного штурма" в Донецкой области. Тело погибшего кенийца россияне не эвакуировали, а семья не получила никаких выплат и даже объяснений от российской стороны", — говорится в сообщении.

У ликвидированного наемника нашли документы еще на двух граждан Кении — вероятно, это такие же завербованные иностранцы, которых Россия планирует использовать в будущих штурмовых действиях.

Иностранный наемник России. Фото: ГУР

Иностранец, который воевал на стороне России. Фото: ГУР

"Клинтон Могеса мог и в дальнейшем жить и работать в безопасном и богатом Катаре. Вместо этого он стал очередным доказательством того, что для российской армии иностранцы — это лишь одноразовый ресурс, обреченный на смерть", — говорится в сообщении.

ГУР предостерегает иностранцев от поездок в Россию и любой работы на ее территории, особенно — нелегальной. В разведке отмечают, что поездка в РФ — это шанс оказаться в штурмовой роте оккупантов без подготовки и шанса выжить.

Пост ГУР. Фото: скриншот

Напомним, боец 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" Владислав Первухин заявил, что РФ использует иностранцев как пушечное мясо на фронте.

А в декабре в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, сколько иностранцев находятся в плену Украины.