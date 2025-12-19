Россия бросает иностранных наемников в первую линию наступления

Российские войска. Фото: росСМИ

Россия пытается задействовать все доступные ресурсы для ведения войны против Украины. Кремль активно использует иностранных наемников на фронте, в частности как штурмовые подразделения.

Об этом заявил боец 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Рубеж" Владислав Первухин в эфире Ранок.LIVE.

Россияне бросают наемников в бой, как пушечное мясо

По его словам, на линии фронта в российских войсках сейчас "винегрет" из наемников, которые прибывают из разных уголков мира. При этом он подчеркнул, что их присутствие не является массовым, однако имеет постоянный характер.

"Не могу сказать, что это составляет какую-то большую проблему, что это какое-то слишком популярное решение. Конечно, это не ситуация на Курщине, которая была. Но все равно они присутствуют и они всегда будут присутствовать. Потому что наемники на всех войнах — это обязательный бонус любой армии", — пояснил военный.

Владислав Первухин пояснил, что российские войска не привлекают наемников к тыловым должностям. По его словам, иностранцев используют именно на передовой — они идут первыми во время атак и выполняют роль штурмовых групп. Сейчас Россия не имеет дефицита кадровых военных, которые с 2022 года могут занимать тыловые, штабные или офицерские должности.

Он также подчеркнул, что основной целью привлечения наемников является использование их в качестве "пушечного мяса". По словам бойца НГУ, именно ими российская сторона пытается забрасывать украинские позиции и окопы, используя иностранцев как расходный ресурс в наступательных действиях.

