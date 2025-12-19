Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Росія використовує іноземців як гарматне м’ясо на фронті

Росія використовує іноземців як гарматне м’ясо на фронті

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 10:41
Росія кидає іноземних найманців у першу лінію наступу
Російські війська. Фото: росЗМІ

Росія намагається задіяти всі доступні ресурси для ведення війни проти України. Кремль активно використовує іноземних найманців на фронті, зокрема як штурмові підрозділи.

Про це заявив боєць 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Рубіж" Владислав Первухін в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Росіяни кидають найманців у бій, як гарматне м'ясо

За його словами, на лінії фронту в російських військах зараз "вінегрет" із найманців, які прибувають із різних куточків світу. Водночас він підкреслив, що їхня присутність не є масовою, однак має постійний характер.

"Не можу сказати, що це становить якусь велику проблему, що це якесь занадто популярне рішення. Звісно, це не ситуація на Курщині, яка була. Але все одно вони присутні і вони завжди будуть присутні. Тому що найманці на всіх війнах – це обов'язковий бонус будь-якої армії", — пояснив військовий. 

Владислав Первухін пояснив, що російські війська не залучають найманців до тилових посад. За його словами, іноземців використовують саме на передовій — вони йдуть першими під час атак і виконують роль штурмових груп. Зараз Росія не має дефіциту кадрових військових, які з 2022 року можуть обіймати тилові, штабні чи офіцерські посади.

Він також підкреслив, що основною метою залучення найманців є використання їх як "гарматного м’яса". За словами бійця НГУ, саме ними російська сторона намагається закидати українські позиції та окопи, використовуючи іноземців як витратний ресурс у наступальних діях.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ прозвітували про ситуацію на фронті за минулу добу. 

Також раніше головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади Віталій П’ясецкий пояснював, як погодні умови вплинули на бойові дії.

російські війська іноземці війна в Україні ситуація на фронті бойові дії
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації