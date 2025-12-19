Росія кидає іноземних найманців у першу лінію наступу

Російські війська. Фото: росЗМІ

Росія намагається задіяти всі доступні ресурси для ведення війни проти України. Кремль активно використовує іноземних найманців на фронті, зокрема як штурмові підрозділи.

Про це заявив боєць 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Рубіж" Владислав Первухін в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Росіяни кидають найманців у бій, як гарматне м'ясо

За його словами, на лінії фронту в російських військах зараз "вінегрет" із найманців, які прибувають із різних куточків світу. Водночас він підкреслив, що їхня присутність не є масовою, однак має постійний характер.

"Не можу сказати, що це становить якусь велику проблему, що це якесь занадто популярне рішення. Звісно, це не ситуація на Курщині, яка була. Але все одно вони присутні і вони завжди будуть присутні. Тому що найманці на всіх війнах – це обов'язковий бонус будь-якої армії", — пояснив військовий.

Владислав Первухін пояснив, що російські війська не залучають найманців до тилових посад. За його словами, іноземців використовують саме на передовій — вони йдуть першими під час атак і виконують роль штурмових груп. Зараз Росія не має дефіциту кадрових військових, які з 2022 року можуть обіймати тилові, штабні чи офіцерські посади.

Він також підкреслив, що основною метою залучення найманців є використання їх як "гарматного м’яса". За словами бійця НГУ, саме ними російська сторона намагається закидати українські позиції та окопи, використовуючи іноземців як витратний ресурс у наступальних діях.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ прозвітували про ситуацію на фронті за минулу добу.

Також раніше головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади Віталій П’ясецкий пояснював, як погодні умови вплинули на бойові дії.