На Донеччині ліквідували найманця РФ з Кенії — деталі від ГУР

Російський іноземний найманець, якого ліквідували в Донецькій області. Фото: ГУР

У Донецькій області ліквідували російського іноземного найманця. Йдеться про громадянина Республіки Кенія Клінтона Ньяпара Могесу, який народився в 1997 році.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони у Telegram у суботу, 31 січня.

Ліквідація російського іноземного найманця

Воєнні розвідники виявили тіло найманця на одній із позицій російських окупантів. Відомо, що кенієць жив та працював у Катарі, а згодом підписав контракт з армією Росії. Його направили до одного зі штурмових підрозділів країни-терористки.

Клінтон Ньяпару Могесу. Фото: ГУР

"Після нетривалої підготовки, Могеса загинув під час "м’ясного штурму" на Донеччині. Тіло загиблого кенійця росіяни не евакуювали, а родина не отримала жодних виплат та навіть пояснень від російської сторони", — йдеться у повідомленні.

У ліквідованого найманця знайшли документи ще на двох громадян Кенії — ймовірно, це такі самі завербовані іноземці, яких Росія планує використати у майбутніх штурмових діях.

Іноземний найманець Росії. Фото: ГУР

Іноземець, який воював на боці Росії. Фото: ГУР

"Клінтон Могеса міг і надалі жити та працювати в безпечному й заможному Катарі. Натомість він став черговим доказом того, що для російської армії іноземці — це лише одноразовий ресурс, приречений на смерть", — йдеться у повідомленні.

ГУР застерігає іноземців від поїздок до Росії та будь-якої роботи на її території, особливо — нелегальної. У розвідці наголошують, що поїздка до РФ — це шанс опинитися у штурмовій роті окупантів без підготовки і шансу вижити.

Допис ГУР. Фото: скриншот

Нагадаємо, боєць 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж" Владислав Первухін заявив, що РФ використовує іноземців як гарматне м’ясо на фронті.

А у грудні в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, скільки іноземців перебувають в полоні України.