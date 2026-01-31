На Донеччині ліквідували найманця РФ з Кенії — деталі від ГУР

На Донеччині ліквідували російського іноземного найманця
У Донецькій області ліквідували російського іноземного найманця. Йдеться про громадянина Республіки Кенія Клінтона Ньяпара Могесу, який народився в 1997 році.
Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони у Telegram у суботу, 31 січня.
Ліквідація російського іноземного найманця
Воєнні розвідники виявили тіло найманця на одній із позицій російських окупантів. Відомо, що кенієць жив та працював у Катарі, а згодом підписав контракт з армією Росії. Його направили до одного зі штурмових підрозділів країни-терористки.
"Після нетривалої підготовки, Могеса загинув під час "м’ясного штурму" на Донеччині. Тіло загиблого кенійця росіяни не евакуювали, а родина не отримала жодних виплат та навіть пояснень від російської сторони", — йдеться у повідомленні.
У ліквідованого найманця знайшли документи ще на двох громадян Кенії — ймовірно, це такі самі завербовані іноземці, яких Росія планує використати у майбутніх штурмових діях.
"Клінтон Могеса міг і надалі жити та працювати в безпечному й заможному Катарі. Натомість він став черговим доказом того, що для російської армії іноземці — це лише одноразовий ресурс, приречений на смерть", — йдеться у повідомленні.
ГУР застерігає іноземців від поїздок до Росії та будь-якої роботи на її території, особливо — нелегальної. У розвідці наголошують, що поїздка до РФ — це шанс опинитися у штурмовій роті окупантів без підготовки і шансу вижити.
Нагадаємо, боєць 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж" Владислав Первухін заявив, що РФ використовує іноземців як гарматне м’ясо на фронті.
А у грудні в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, скільки іноземців перебувають в полоні України.
