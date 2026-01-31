Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія На Донеччині ліквідували російського іноземного найманця

На Донеччині ліквідували російського іноземного найманця

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 15:11
На Донеччині ліквідували найманця РФ з Кенії — деталі від ГУР
Російський іноземний найманець, якого ліквідували в Донецькій області. Фото: ГУР

У Донецькій області ліквідували російського іноземного найманця. Йдеться про громадянина Республіки Кенія Клінтона Ньяпара Могесу, який народився в 1997 році.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони у Telegram у суботу, 31 січня.

Реклама
Читайте також:

Ліквідація російського іноземного найманця

Воєнні розвідники виявили тіло найманця на одній із позицій російських окупантів. Відомо, що кенієць жив та працював у Катарі, а згодом підписав контракт з армією Росії. Його направили до одного зі штурмових підрозділів країни-терористки.

Клінтон Ньяпара Могесу
 Клінтон Ньяпару Могесу. Фото: ГУР

"Після нетривалої підготовки, Могеса загинув під час "м’ясного штурму" на Донеччині. Тіло загиблого кенійця росіяни не евакуювали, а родина не отримала жодних виплат та навіть пояснень від російської сторони", — йдеться у повідомленні.

У ліквідованого найманця знайшли документи ще на двох громадян Кенії — ймовірно, це такі самі завербовані іноземці, яких Росія планує використати у майбутніх штурмових діях.

Іноземний найманець, який воював за Росію
Іноземний найманець Росії. Фото: ГУР
На Донеччині ліквідували іноземного найманця РФ
Іноземець, який воював на боці Росії. Фото: ГУР

"Клінтон Могеса міг і надалі жити та працювати в безпечному й заможному Катарі. Натомість він став черговим доказом того, що для російської армії іноземці — це лише одноразовий ресурс, приречений на смерть", — йдеться у повідомленні.

ГУР застерігає іноземців від поїздок до Росії та будь-якої роботи на її території, особливо — нелегальної. У розвідці наголошують, що поїздка до РФ — це шанс опинитися у штурмовій роті окупантів без підготовки і шансу вижити.

null
Допис ГУР. Фото: скриншот

Нагадаємо, боєць 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж" Владислав Первухін заявив, що РФ використовує іноземців як гарматне м’ясо на фронті.

А у грудні в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, скільки іноземців перебувають в полоні України.

Україна Донецька область іноземці окупанти ГУР Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації