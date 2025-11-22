Количество погибших в результате обстрела Тернополя 19 ноября 2025 года возросло до 32 человек

Спасатели разбирают завалы в Тернополе. Фото: Сергей Зюбаненко/Telegram

В три часа ночи в субботу, 22 ноября, на месте разбора завалов после удара в Тернополе спасатели обнаружили тело еще одной женщины. Количество жертв атаки 19 ноября возросло до 32 человек.

Об этом сообщил руководитель полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко.

По последним данным, из-за вражеского удара по Тернополю погибли 32 человека, среди которых шестеро детей. Еще 94 человека получили травмы, 18 пострадавших — дети. Аварийно-спасательные работы продолжаются непрерывно.

Напомним, в результате обстрела Тернополя погибла семилетняя гражданка Польши Амелия. Мать девочки Оксана тоже не выжила.

Также мы сообщали, что Генсек НАТО Марк Рютте выразил Украине соболезнования в связи с российским ударом по Тернополю. Об этом он сказал во время разговора с президентом Владимиром Зеленским.