Кількість загиблих унаслідок обстрілу Тернополя 19 листопада 2025 року зросла до 32 людей

Рятувальники розбирають завали в Тернополі. Фото: Сергій Зюбаненко/Telegram

О третій годині ночі в суботу, 22 листопада, на місці розбору завалів після удару в Тернополі рятувальники виявили тіло ще однієї жінки. Кількість жертв атаки 19 листопада зросла до 32 людей.

Про це повідомив керівник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.

Реклама

Читайте також:

Жертви та постраждалі внаслідок атаки по Тернополю 19 листопада

За останніми даними, через ворожий удар по Тернополю загинули 32 людини, серед яких шестеро дітей. Ще 94 людини зазнали травм, 18 постраждалих — діти. Аварійно-рятувальні роботи тривають безперервно.

Нагадаємо, унаслідок обстрілу Тернополя загинула семирічна громадянка Польщі Амелія. Мати дівчинки Оксана теж не вижила.

Також ми повідомляли, що Генсек НАТО Марк Рютте висловив Україні співчуття у зв'язку з російським ударом по Тернополю. Про це він сказав під час розмови із президентом Володимиром Зеленським.