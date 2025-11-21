Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Разговор Зеленского и Генсека НАТО — о чем говорили

Разговор Зеленского и Генсека НАТО — о чем говорили

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 20:11
обновлено: 20:11
Зеленский 21 ноября 2025 года провел телефонный разговор с Генсеком НАТО
Владимир Зеленский. Фото: Zelenskyi/Official

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил соболезнования. Причиной стала российская атака по Тернополю, которая унесла жизни 31 человека, в частности, шестерых детей. Поисково-спасательные работы на месте этого удара продолжаются до сих пор.

Об этом в пятницу, 21 ноября, сообщил глава государства.

Реклама
Читайте также:

Разговор Генсека НАТО с Владимиром Зеленским

Стороны обсудили дипломатические возможности и план, который предложила американская сторона. Зеленский отметил, что украинцы хотят завершения войны, прекращения убийств и достойного мира. Также он отметил, что украинская власть готова работать, чтобы план США сработал, и координирует следующие совместные шаги.

Напомним, в результате удара по Тернополю 19 ноября погибла целая семья. Мужчина потерял жену, полуторагодовалого сына и шестилетнюю дочь.

Также мы сообщали, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США Вэнсом. Речь шла о плане действий касательно завершения войны в Украине.

Владимир Зеленский НАТО Тернополь обстрелы Марк Рютте война в Украине
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации