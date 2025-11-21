Зеленский 21 ноября 2025 года провел телефонный разговор с Генсеком НАТО

Разговор Зеленского и Генсека НАТО — о чем говорили
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил соболезнования. Причиной стала российская атака по Тернополю, которая унесла жизни 31 человека, в частности, шестерых детей. Поисково-спасательные работы на месте этого удара продолжаются до сих пор.
Об этом в пятницу, 21 ноября, сообщил глава государства.
Разговор Генсека НАТО с Владимиром Зеленским
Стороны обсудили дипломатические возможности и план, который предложила американская сторона. Зеленский отметил, что украинцы хотят завершения войны, прекращения убийств и достойного мира. Также он отметил, что украинская власть готова работать, чтобы план США сработал, и координирует следующие совместные шаги.
Напомним, в результате удара по Тернополю 19 ноября погибла целая семья. Мужчина потерял жену, полуторагодовалого сына и шестилетнюю дочь.
Также мы сообщали, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США Вэнсом. Речь шла о плане действий касательно завершения войны в Украине.
