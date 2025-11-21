Зеленський 21 листопада 2025 року провів телефонну розмову з Генсеком НАТО

Володимир Зеленський. Фото: Zelenskyi/Official

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час розмови із президентом України Володимиром Зеленським висловив співчуття. Причиною стала російська атака по Тернополю, яка забрала життя 31 людини, зокрема, шістьох дітей. Пошуково-рятувальні роботи на місці цього удару тривають досі.

Про це в п'ятницю, 21 листопада, повідомив голова держави.

Реклама

Читайте також:

Розмова Генсека НАТО з Володимиром Зеленським

Сторони обговорили дипломатичні можливості та план, який запропонувала американська сторона. Зеленський наголосив, що українці прагнуть завершення війни, припинення вбивств і достойного миру. Також він зазначив, що українська влада готова працювати, аби план США спрацював, та координує наступні спільні кроки.

Нагадаємо, унаслідок удару по Тернополю 19 листопада загинула ціла родина. Чоловік утратив дружину, півторарічного сина та шестирічну доньку.

Також ми повідомляли, що Володимир Зеленський провів телефонну розмову з віцепрезидентом США Венсом. Йшлося про план дій щодо завершення війни в Україні.