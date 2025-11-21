Відео
Розмова Зеленського з Генсеком НАТО — про що говорили

Розмова Зеленського з Генсеком НАТО — про що говорили

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 20:11
Оновлено: 20:11
Зеленський 21 листопада 2025 року провів телефонну розмову з Генсеком НАТО
Володимир Зеленський. Фото: Zelenskyi/Official

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час розмови із президентом України Володимиром Зеленським висловив співчуття. Причиною стала російська атака по Тернополю, яка забрала життя 31 людини, зокрема, шістьох дітей. Пошуково-рятувальні роботи на місці цього удару тривають досі.

Про це в п'ятницю, 21 листопада, повідомив голова держави.

Читайте також:

Розмова Генсека НАТО з Володимиром Зеленським

Сторони обговорили дипломатичні можливості та план, який запропонувала американська сторона. Зеленський наголосив, що українці прагнуть завершення війни, припинення вбивств і достойного миру. Також він зазначив, що українська влада готова працювати, аби план США спрацював, та координує наступні спільні кроки.

Нагадаємо, унаслідок удару по Тернополю 19 листопада загинула ціла родина. Чоловік утратив дружину, півторарічного сина та шестирічну доньку.

Також ми повідомляли, що Володимир Зеленський провів телефонну розмову з віцепрезидентом США Венсом. Йшлося про план дій щодо завершення війни в Україні.

Володимир Зеленський НАТО Тернопіль обстріли Марк Рютте війна в Україні
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
