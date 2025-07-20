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Главная Армия В Павлограде прогремели взрывы — чем ударили россияне

В Павлограде прогремели взрывы — чем ударили россияне

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Дата публикации 20 июля 2025 15:53
Взрывы в Павлограде 20 июля — чем атакуют россияне
Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: zbruc.eu

Взрывы в Павлограде Днепропетровской области сейчас, 20 июля, прозвучали во время воздушной тревоги. Россияне атакуют ракетами.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрывы в Павлограде

Взрывы в Павлограде жители слышали около 16:49. В городе и в Днепропетровской области раздается сигнал воздушной тревоги.

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Карта воздушных тревог по состоянию на 15:49 20 июля. Фото: alerts.in.ua

Воздушные силы ВСУ в Telegram предупреждали, что россияне могут ударить баллистическими ракетами.

"Угроза применения баллистического вооружения с юго-востока", — говорилось в сообщении.

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Сообщение Воздушных сил ВСУ в Telegram

Ранее 20 июля взрывы прогремели в Сумах. Россияне атаковали город и область беспилотниками.

Также мы сообщали, что российская армия ночью 20 июля атаковала Запорожье и Запорожский район.

взрыв Днепропетровская область обстрелы война в Украине Павлоград
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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