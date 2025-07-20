Взрывы в Павлограде 20 июля — чем атакуют россияне

В Павлограде прогремели взрывы — чем ударили россияне
Взрывы в Павлограде Днепропетровской области сейчас, 20 июля, прозвучали во время воздушной тревоги. Россияне атакуют ракетами.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Взрывы в Павлограде
Взрывы в Павлограде жители слышали около 16:49. В городе и в Днепропетровской области раздается сигнал воздушной тревоги.
Воздушные силы ВСУ в Telegram предупреждали, что россияне могут ударить баллистическими ракетами.
"Угроза применения баллистического вооружения с юго-востока", — говорилось в сообщении.
Ранее 20 июля взрывы прогремели в Сумах. Россияне атаковали город и область беспилотниками.
Также мы сообщали, что российская армия ночью 20 июля атаковала Запорожье и Запорожский район.
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