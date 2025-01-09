Взрывы в Кривом Роге 9 января — что известно об атаке на город

Дым от взрыва. Фото иллюстративное: Эспрессо

В Кривом Роге прогремели мощные взрывы. Сейчас в Днепропетровской области и еще нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога.

О взрывах сообщили местные Telegram-каналы в четверг, 9 января.

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Взрывы в Кривом Роге 9 января

Днем в Кривом Роге было шумно. Сообщалось по меньшей мере о трех мощных взрывах. Перед тем в Воздушных силах ВСУ жителей города предупредили о ракетной опасности.

Сообщение ПС ВСУ об угрозе для Кривого Рога. Фото: скриншот

Сейчас карта воздушных тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, россияне обстреляли Херсон. В результате нескольких атак повреждены частные и многоквартирные дома и транспортное средство.

Россияне попали по детском саду в Херсоне. В результате авиаобстрела есть раненые, а также разрушены и повреждены дома.