Взрывы в Кривом Роге 9 января — что известно об атаке на город

В Кривом Роге прогремели взрывы — что известно
В Кривом Роге прогремели мощные взрывы. Сейчас в Днепропетровской области и еще нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога.
О взрывах сообщили местные Telegram-каналы в четверг, 9 января.
Взрывы в Кривом Роге 9 января
Днем в Кривом Роге было шумно. Сообщалось по меньшей мере о трех мощных взрывах. Перед тем в Воздушных силах ВСУ жителей города предупредили о ракетной опасности.
Сейчас карта воздушных тревог имеет такой вид:
Напомним, россияне обстреляли Херсон. В результате нескольких атак повреждены частные и многоквартирные дома и транспортное средство.
Россияне попали по детском саду в Херсоне. В результате авиаобстрела есть раненые, а также разрушены и повреждены дома.
Читайте Новини.LIVE!