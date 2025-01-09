В Херсоні пролунали вибухи
У Херсоні в четвер, 9 січня, вранці пролунали вибухи. Російські війська скинули керовані авіаційні бомби на місто.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
У Херсоні пролунали вибухи 9 січня
Станом на 11:00 повітряна тривога оголошена у п'яти областях України: у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях, а також на тимчасово окупованому півострові Крим.
Повітряні сили ЗСУ попереджали о 10:58 про пуск КАБів росіянами по Херсону.
Об 11:08 Херсонська ОВА повідомила про відбій повітряної тривоги. Наразі масштаб пошкоджень чи наслідки від вибуху невідомі.
Нагадаємо, вночі, 9 січня, у Сумах пролунали вибухи. Також нещодавно росіські війська атакували авто поліції у Херсонській області.
Читайте Новини.LIVE!