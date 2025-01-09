Обстріли Херсону — в ОВА показали відео наслідків атак

Пошкоджені будинки, авто та дерева — наслідки прильоту в Херсоні
Росіяни продовжують обстрілювати Херсон. Ворог атакував місто вчора й сьогодні зранку. Внаслідок цього є пошкодження будинків.
Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в Telegram у четвер, 9 січня.
Наслідки обстрілу Херсону
Прокудін показав наслідки російського обстрілу Херсона. Через атаку пошкоджено транспортний засіб, приватні й багатоквартирні будинки.
"В оселях — понівечено стіни, дахи, вибито шибки. Інформація щодо потерпілих серед містян не надходила", — зазначив начальник ОВА.
Нагадаємо, росіяни авіабомбами обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки постраждали 113 людей. У місті оголошено день жалоби.
Ворог намагався прорватися на правобережжя Херсонщини, однак спроба провалилася. Українські лінії оборони на півдні довели свою ефективність.
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