Обстріли Херсону — в ОВА показали відео наслідків атак

Рятувальник гасить пожежу після атаки РФ. Фото ілюстративне: ДСНС

Росіяни продовжують обстрілювати Херсон. Ворог атакував місто вчора й сьогодні зранку. Внаслідок цього є пошкодження будинків.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в Telegram у четвер, 9 січня.

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Наслідки обстрілу Херсону

Прокудін показав наслідки російського обстрілу Херсона. Через атаку пошкоджено транспортний засіб, приватні й багатоквартирні будинки.

"В оселях — понівечено стіни, дахи, вибито шибки. Інформація щодо потерпілих серед містян не надходила", — зазначив начальник ОВА.

Нагадаємо, росіяни авіабомбами обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки постраждали 113 людей. У місті оголошено день жалоби.

Ворог намагався прорватися на правобережжя Херсонщини, однак спроба провалилася. Українські лінії оборони на півдні довели свою ефективність.