Обстрелы Херсона — в ОВА показали видео последствий атак

Спасатель тушит пожар после атаки РФ. Фото иллюстративное: ГСЧС

Россияне продолжают обстреливать Херсон. Враг атаковал город вчера и сегодня утром. В результате этого есть повреждения домов.

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram в четверг, 9 января.

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Последствия обстрела Херсона

Прокудин показал последствия российских обстрелов Херсона. Из-за атаки повреждены транспортные средства, частные и многоквартирные дома.

"В домах — разрушены стены, крыши, выбиты стекла. Информация о пострадавших среди горожан не поступала", — отметил начальник ОВА.

Напомним, россияне авиабомбами обстреляли Запорожье. В результате атаки пострадали 113 человек. В городе объявлен день траура.

Враг пытался прорваться на правобережье Херсона, однако попытка провалилась. Украинские линии обороны на юге доказали свою эффективность.