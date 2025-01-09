Обстрелы Херсона — в ОВА показали видео последствий атак

Поврежденные дома, авто и деревья — последствия прилета в Херсоне
Россияне продолжают обстреливать Херсон. Враг атаковал город вчера и сегодня утром. В результате этого есть повреждения домов.
Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram в четверг, 9 января.
Последствия обстрела Херсона
Прокудин показал последствия российских обстрелов Херсона. Из-за атаки повреждены транспортные средства, частные и многоквартирные дома.
"В домах — разрушены стены, крыши, выбиты стекла. Информация о пострадавших среди горожан не поступала", — отметил начальник ОВА.
Напомним, россияне авиабомбами обстреляли Запорожье. В результате атаки пострадали 113 человек. В городе объявлен день траура.
Враг пытался прорваться на правобережье Херсона, однако попытка провалилась. Украинские линии обороны на юге доказали свою эффективность.
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