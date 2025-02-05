Взрывы в Херсоне 5 февраля — воздушную тревогу в городе не объявляли

Дым от взрывов. Иллюстративное фото: t.me kyiv_n

Взрывы в Херсоне прогремели утром 5 февраля. Сейчас воздушная тревога в городе не объявлена.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и Суспільне.

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Взрывы в Херсоне 5 февраля

Мониторинговые каналы сообщили об угрозе обстрелов в Херсоне и призвали всех перейти в укрытие.

Скриншот сообщения мониторингового канала

Незадолго журналисты Суспільного заявили о взрыве в городе.

Скриншот сообщения Общественного

В то же время Воздушные силы не предупреждали об опасности, а воздушная тревога в городе не объявлена.

Напомним, в ночь на 5 февраля российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами и ударными дронами.

Взрывы раздавались в Харькове, Киеве и Сумах.