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В Херсоне прогремели взрывы

5 февраля 2025 09:56
Карина Приходько - Редактор
Взрывы в Херсоне 5 февраля — воздушную тревогу в городе не объявляли
Дым от взрывов. Иллюстративное фото: t.me kyiv_n
Карина Приходько - Редактор

Взрывы в Херсоне прогремели утром 5 февраля. Сейчас воздушная тревога в городе не объявлена.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и Суспільне.

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Взрывы в Херсоне 5 февраля

Мониторинговые каналы сообщили об угрозе обстрелов в Херсоне и призвали всех перейти в укрытие.

вибух у Херсоні 5 лютого
Скриншот сообщения мониторингового канала

Незадолго журналисты Суспільного заявили о взрыве в городе.

вибухи в Херсоні 5 лютого
Скриншот сообщения Общественного

В то же время Воздушные силы не предупреждали об опасности, а воздушная тревога в городе не объявлена.

Напомним, в ночь на 5 февраля российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами и ударными дронами.

Взрывы раздавались в Харькове, Киеве и Сумах.

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