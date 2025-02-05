Взрывы в Херсоне 5 февраля — воздушную тревогу в городе не объявляли

В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы в Херсоне прогремели утром 5 февраля. Сейчас воздушная тревога в городе не объявлена.
Об этом сообщают мониторинговые каналы и Суспільне.
Взрывы в Херсоне 5 февраля
Мониторинговые каналы сообщили об угрозе обстрелов в Херсоне и призвали всех перейти в укрытие.
Незадолго журналисты Суспільного заявили о взрыве в городе.
В то же время Воздушные силы не предупреждали об опасности, а воздушная тревога в городе не объявлена.
Напомним, в ночь на 5 февраля российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами и ударными дронами.
Взрывы раздавались в Харькове, Киеве и Сумах.
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