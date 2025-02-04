Вибухи у Сумах увечері 4 лютого - що відомо

У Сумах пролунали вибухи, — ЗМІ
У місті Суми увечері у вівторок, 4 лютого, пролунали кілька вибухів. Раніше там було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Атака на Суми 4 лютого
Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.
Згодом моніторинговий Telegram-канал monitor повідомив про рух балістичної цілі зі сходу.
Зазначимо, що станом на 22:00 повітряна тривога оголошена у всіх східних та центральних областях України.
Нагадаємо, сьогодні російські війська атакували Ізюм Харківської області. Внаслідок удару загинули п'ятеро людей, серед яких вагітна жінка.
Правоохоронці повідомили, що для удару російські війська застосували ракету "Іскандер". У розпорядженні Новини.LIVE з'явилося фото уламків.
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