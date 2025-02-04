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У Сумах пролунали вибухи, — ЗМІ

4 лютого 2025 22:00
Євгенія Брюховецька - редактор
Вибухи у Сумах увечері 4 лютого - що відомо
Вибух у небі. Ілюстративне фото: kr.depo.ua
Євгенія Брюховецька - редактор

У місті Суми увечері у вівторок, 4 лютого, пролунали кілька вибухів. Раніше там було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.

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Скриншот допису Повітряних сил

Згодом моніторинговий Telegram-канал monitor повідомив про рух балістичної цілі зі сходу.

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Скриншот допису monitor

Зазначимо, що станом на 22:00 повітряна тривога оголошена у всіх східних та центральних областях України.

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Карта повітряних тривог alerts.in.ua

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