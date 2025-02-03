Вибухи у Сумах 3 лютого — росіяни випустили авіабомби

Рятувальники на місці удару. Архівне фото: ДСНС

Вибухи у Сумах пролунали зранку 3 лютого. Російські війська випустили на місто керовані авіаційні бомби.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ та моніторингові канали.

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Вибухи у Сумах 3 лютого

О 08:36 Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Повітряних сил

Вже о 09:24 у ПС повідомили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщину. У Сумах лунали вибухи.

Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, кількома хвилинами раніше вибухи лунали у Херсоні. Повідомлялося про рух БпЛА на регіон, однак повітряної тривоги в місті не оголошували.

Водночас вночі 2 лютого росіяни атакували Харків дронами. Внаслідок обстрілу підприємства сталася пожежа.