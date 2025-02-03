Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow У Сумах пролунали вибухи — росіяни випустили авіабомби arrow

У Сумах пролунали вибухи — росіяни випустили авіабомби

3 лютого 2025 09:29
Карина Приходько - Редактор
Вибухи у Сумах 3 лютого — росіяни випустили авіабомби
Рятувальники на місці удару. Архівне фото: ДСНС
Карина Приходько - Редактор

Вибухи у Сумах пролунали зранку 3 лютого. Російські війська випустили на місто керовані авіаційні бомби.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ та моніторингові канали.

Читайте також:

Вибухи у Сумах 3 лютого

О 08:36 Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. 

"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", — йдеться у повідомленні.

удар по Сумах 3 лютого
Скриншот допису Повітряних сил

Вже о 09:24 у ПС повідомили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на  Сумщину. У Сумах лунали вибухи.

обстріли Сум 3 лютого
Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, кількома хвилинами раніше вибухи лунали у Херсоні. Повідомлялося про рух БпЛА на регіон, однак повітряної тривоги в місті не оголошували. 

Водночас вночі 2 лютого росіяни атакували Харків дронами. Внаслідок обстрілу підприємства сталася пожежа.

вибух Суми обстріли війна в Україні авіабомба
Реклама
Реклама
Реклама