Вибухи у Сумах 3 лютого — росіяни випустили авіабомби

У Сумах пролунали вибухи — росіяни випустили авіабомби
Вибухи у Сумах пролунали зранку 3 лютого. Російські війська випустили на місто керовані авіаційні бомби.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ та моніторингові канали.
Вибухи у Сумах 3 лютого
О 08:36 Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", — йдеться у повідомленні.
Вже о 09:24 у ПС повідомили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщину. У Сумах лунали вибухи.
Нагадаємо, кількома хвилинами раніше вибухи лунали у Херсоні. Повідомлялося про рух БпЛА на регіон, однак повітряної тривоги в місті не оголошували.
Водночас вночі 2 лютого росіяни атакували Харків дронами. Внаслідок обстрілу підприємства сталася пожежа.
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