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В Сумах прогремели взрывы — россияне выпустили авиабомбы

3 февраля 2025 09:29
Карина Приходько - Редактор
Взрывы в Сумах 3 февраля — россияне выпустили авиабомбы
Спасатели на месте удара. Архивное фото: ГСЧС
Карина Приходько - Редактор

Взрывы в Сумах прогремели утром 3 февраля. Российские войска выпустили на город управляемые авиационные бомбы.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ и мониторинговые каналы.

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Взрывы в Сумах 3 февраля

В 08:36 Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

"Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей", — говорится в сообщении.

удар по Сумах 3 лютого
Скриншот сообщения Воздушных сил

Уже в 09:24 в ВС сообщили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Сумскую область. В Сумах раздавались взрывы.

обстріли Сум 3 лютого
Скриншот сообщения Воздушных сил

Напомним, несколькими минутами ранее взрывы раздавались в Херсоне. Сообщалось о движении БпЛА на регион, однако воздушной тревоги в городе не объявляли.

В то же время ночью 2 февраля россияне атаковали Харьков дронами. В результате обстрела предприятия произошел пожар.

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