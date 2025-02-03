Взрывы в Сумах 3 февраля — россияне выпустили авиабомбы

В Сумах прогремели взрывы — россияне выпустили авиабомбы
Взрывы в Сумах прогремели утром 3 февраля. Российские войска выпустили на город управляемые авиационные бомбы.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ и мониторинговые каналы.
Взрывы в Сумах 3 февраля
В 08:36 Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
"Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей", — говорится в сообщении.
Уже в 09:24 в ВС сообщили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Сумскую область. В Сумах раздавались взрывы.
Напомним, несколькими минутами ранее взрывы раздавались в Херсоне. Сообщалось о движении БпЛА на регион, однако воздушной тревоги в городе не объявляли.
В то же время ночью 2 февраля россияне атаковали Харьков дронами. В результате обстрела предприятия произошел пожар.
Читайте Новини.LIVE!