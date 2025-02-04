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В Сумах прогремели взрывы, — СМИ

4 февраля 2025 22:00
Евгения Брюховецкая - редактор
Взрывы в Сумах вечером 4 февраля - что известно
Взрыв в небе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua
Евгения Брюховецкая - редактор

В городе Сумы вечером во вторник, 4 февраля, прогремели несколько взрывов. Ранее там была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

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Скриншот поста Воздушных сил

Позже мониторинговый Telegram-канал monitor сообщил о движении баллистической цели с востока.

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Скриншот поста monitor

Отметим, что по состоянию на 22:00 воздушная тревога объявлена во всех восточных и центральных областях Украины.

В якому напрямку летять ракети увечері 4 лютого - карта
Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, сегодня российские войска атаковали Изюм Харьковской области. В результате удара погибли пять человек, среди которых беременная женщина.

Правоохранители сообщили, что для удара российские войска применили ракету "Искандер". В распоряжении Новини.LIVE появилось фото обломков.

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