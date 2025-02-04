Взрывы в Сумах вечером 4 февраля - что известно

В Сумах прогремели взрывы, — СМИ
В городе Сумы вечером во вторник, 4 февраля, прогремели несколько взрывов. Ранее там была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Атака на Сумы 4 февраля
Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
Позже мониторинговый Telegram-канал monitor сообщил о движении баллистической цели с востока.
Отметим, что по состоянию на 22:00 воздушная тревога объявлена во всех восточных и центральных областях Украины.
Напомним, сегодня российские войска атаковали Изюм Харьковской области. В результате удара погибли пять человек, среди которых беременная женщина.
Правоохранители сообщили, что для удара российские войска применили ракету "Искандер". В распоряжении Новини.LIVE появилось фото обломков.
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