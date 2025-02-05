Обстріли України вночі 5 лютого — скільки цілей збила ППО

Мобільні групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російська окупаційна армія у ніч проти 5 лютого випустила по Україні балістичні ракети та ударні дрони. Протиповітряна оборона працювала у дев'ятьох областях.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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У відомстві розповіли, що цієї ночі росіяни атакували українські міста двома балістичними ракетами "Іскандер-М" з Курської області та 104 ударними дронами типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів з Орела, Курська, Брянська та Приморсько-Ахтарська (РФ).

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 українські військові збили 57 "шахедів" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Хмельницькій та Кіровоградській областях. Ще 42 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Результати роботи ППО. Фото: Повітряні сили

"Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Кіровоградщина, Сумщина, Харківщина та Донеччина", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цієї ночі окупанти вдарили по двох районах Харкова безпілотниками. Внаслідок атаки є руйнування та постраждалий.

Крім того, сьогодні вночі, вибухи лунали у Києві та Сумах.