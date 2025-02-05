Обстрелы Украины ночью 5 февраля — сколько целей сбила ПВО

Мобильные группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российская оккупационная армия в ночь на 5 февраля выпустила по Украине баллистические ракеты и ударные дроны. Противовоздушная оборона работала в девяти областях.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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В ведомстве рассказали, что этой ночью россияне атаковали украинские города двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области и 104 ударными дронами типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов из Орла, Курска, Брянска и Приморско-Ахтарска (РФ).

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 украинские военные сбили 57 "шахедов" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Хмельницкой и Кировоградской областях. Еще 42 вражеских беспилотника-имитатора — локально потеряны (без негативных последствий).

Результаты работы ПВО. Фото: Воздушные силы

"В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Кировоградщина, Сумщина, Харьковщина и Донецкая область", — говорится в сообщении.

Напомним, этой ночью оккупанты ударили по двум районам Харькова беспилотниками. В результате атаки есть разрушения и пострадавший.

Кроме того, сегодня ночью, взрывы раздавались в Киеве и Сумах.