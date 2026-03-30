Тревога по всей Украине: РФ подняла в воздух истребитель МиГ-31К
Масштабную воздушную тревогу объявили в Украине сейчас, ночью в понедельник, 30 марта. Россияне подняли в воздух самолет-истребитель МиГ-31К. Возможны пуски ракет "Кинжал".
Об этом со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины, передает Новини.LIVE.
Что известно о воздушной тревоге ночью 30 марта
По состоянию на 01:52 воздушная тревога продолжается во всех областях Украины. О ракетной опасности военные предупредили в 01:46. Ракет в воздушном пространстве на данный момент не фиксировали.
