В результате обстрела Кировоградщины пострадала женщина

В результате обстрела Кировоградщины пострадала женщина

Ua ru
Дата публикации 22 марта 2026 23:58
В результате обстрела Кировоградщины пострадала женщина
Спасатель на месте пожара. Фото иллюстративное: ГСЧС Полтавщины

Вечером в воскресенье, 22 марта, россияне атаковали Кировоградщину дронами. В Знаменке травмировалась женщина — ее госпитализировали.

Об этом сообщил начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

Скриншот сообщения Андрея Райковича

Последствия обстрела Кировоградщины вечером 22 марта

В Знаменке и Александрии получили повреждения частные жилые дома. Количество поврежденных домовладений и степень нанесенного ущерба оценят соответствующие комиссии, которые проведут обследование.

Ранее, днем 21 марта, в одном из супермаркетов в Чернигове взорвался неизвестный предмет. Пострадали люди.

Также мы сообщали, что Силы обороны в течение двух дней, 16 и 17 марта, нанесли удары по ключевым объектам российского военно-промышленного комплекса. Речь идет об авиационных предприятиях, где изготавливают, ремонтируют и обслуживают военные самолеты.

обстрелы Кировоградская область война в Украине пострадавшие
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
