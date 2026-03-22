В результате обстрела Кировоградщины пострадала женщина
Вечером в воскресенье, 22 марта, россияне атаковали Кировоградщину дронами. В Знаменке травмировалась женщина — ее госпитализировали.
Об этом сообщил начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
Последствия обстрела Кировоградщины вечером 22 марта
В Знаменке и Александрии получили повреждения частные жилые дома. Количество поврежденных домовладений и степень нанесенного ущерба оценят соответствующие комиссии, которые проведут обследование.
