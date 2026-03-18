Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Силы обороны поразили два оборонных завода в тылу России

Ua ru
Дата публикации 18 марта 2026 19:24
Пораженный авиастроительный завод в Ульяновской области РФ. Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по ключевым объектам военно-промышленного комплекса РФ. 16 и 17 марта были поражены сразу два стратегических авиационных предприятия на территории России. Речь идет о заводах, которые обеспечивают производство, ремонт и обслуживание военных самолетов.

Об этом информирует Новости.LIVE со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ.

Читайте также:

Поражены авиастроительный и авиаремонтный заводы в РФ

16 марта украинские подразделения нанесли удар по инфраструктуре авиастроительного завода "Авиастар" в районе Ульяновска.

Предприятие входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации и занимается производством военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, самолетов-заправщиков Ил-78М-90А, а также обслуживанием Ан-124 "Руслан". По предварительным данным, поражены климатическое укрытие и места стоянки самолетов, часть воздушных судов получила повреждения.

Сили оборони завдали удару по авіабудівному заводу РФ
Заявление Генштаба ВСУ. Фото: скриншот из Telegram

На следующий день, 17 марта, Силы обороны поразили объекты 123-го авиаремонтного завода в городе Старая Русса Новгородской области.

Предприятие специализируется на ремонте и модернизации военно-транспортной авиации и имеет собственную взлетно-посадочную полосу для приема тяжелых самолетов. Сообщается о поражении ангара для обслуживания самолетов Ил-76 и Л-410. Сейчас масштабы ущерба уточняются.

ЗСУ уразили авіаремонтний завод у тилу РФ
Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот из Telegram

В ночь на 17 марта украинские военные нанесли удары по военной логистике противника. Также был поражен зенитно-ракетный комплекс "ТОР-М2У" и район сосредоточения ракетного дивизиона РФ.

Кроме того, в ночь на 14 марта Силы обороны Украины осуществили серию атак по военной, логистической и промышленной инфраструктуре на территории РФ. Под удары попали военный аэродром "Майкоп" в Республике Адыгея, нефтеперерабатывающий завод "Афипский" в Краснодарском крае и инфраструктура порта "Кавказ".

россия завод Силы обороны Украины
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации