Силы обороны поразили два оборонных завода в тылу России

Пораженный авиастроительный завод в Ульяновской области РФ. Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по ключевым объектам военно-промышленного комплекса РФ. 16 и 17 марта были поражены сразу два стратегических авиационных предприятия на территории России. Речь идет о заводах, которые обеспечивают производство, ремонт и обслуживание военных самолетов.

Об этом информирует Новости.LIVE со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ.

Поражены авиастроительный и авиаремонтный заводы в РФ

16 марта украинские подразделения нанесли удар по инфраструктуре авиастроительного завода "Авиастар" в районе Ульяновска.

Предприятие входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации и занимается производством военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, самолетов-заправщиков Ил-78М-90А, а также обслуживанием Ан-124 "Руслан". По предварительным данным, поражены климатическое укрытие и места стоянки самолетов, часть воздушных судов получила повреждения.

Заявление Генштаба ВСУ. Фото: скриншот из Telegram

На следующий день, 17 марта, Силы обороны поразили объекты 123-го авиаремонтного завода в городе Старая Русса Новгородской области.

Предприятие специализируется на ремонте и модернизации военно-транспортной авиации и имеет собственную взлетно-посадочную полосу для приема тяжелых самолетов. Сообщается о поражении ангара для обслуживания самолетов Ил-76 и Л-410. Сейчас масштабы ущерба уточняются.

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот из Telegram

В ночь на 17 марта украинские военные нанесли удары по военной логистике противника. Также был поражен зенитно-ракетный комплекс "ТОР-М2У" и район сосредоточения ракетного дивизиона РФ.

Кроме того, в ночь на 14 марта Силы обороны Украины осуществили серию атак по военной, логистической и промышленной инфраструктуре на территории РФ. Под удары попали военный аэродром "Майкоп" в Республике Адыгея, нефтеперерабатывающий завод "Афипский" в Краснодарском крае и инфраструктура порта "Кавказ".