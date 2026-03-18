Сили оборони уразили два оборонні заводи в тилу Росії

Уражений авіабудівний завод в Ульянівській області РФ. Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України продовжують завдавати ударів по ключових об'єктах військово-промислового комплексу РФ. 16 та 17 березня було уражено одразу два стратегічні авіаційні підприємства на території Росії. Йдеться про заводи, які забезпечують виробництво, ремонт і обслуговування військових літаків.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ.

Уражено авіабудівний та авіаремонтний заводи в РФ

16 березня українські підрозділи завдали удару по інфраструктурі авіабудівного заводу "Авіастар" у районі Ульяновська.

Підприємство входить до складу Об'єднаної авіабудівної корпорації та займається виробництвом військово-транспортних літаків Іл-76МД-90А, літаків-заправників Іл-78М-90А, а також обслуговуванням Ан-124 "Руслан". За попередніми даними, уражено кліматичне укриття та місця стоянки літаків, частина повітряних суден отримала пошкодження.

Наступного дня, 17 березня, Сили оборони вразили об'єкти 123-го авіаремонтного заводу у місті Стара Русса Новгородської області.

Підприємство спеціалізується на ремонті та модернізації військово-транспортної авіації та має власну злітно-посадкову смугу для прийому важких літаків. Повідомляється про ураження ангара для обслуговування літаків Іл-76 та Л-410. Наразі масштаби збитків уточнюються.

У ніч на 17 березня українські військові завдали ударів по військовій логістиці противника. Також було уражено зенітно-ракетний комплекс "ТОР-М2У" та район зосередження ракетного дивізіону РФ.

Крім того, в ніч на 14 березня Сили оборони України здійснили серію атак по військовій, логістичній та промисловій інфраструктурі на території РФ. Під удари потрапили військовий аеродром "Майкоп" у Республіці Адигея, нафтопереробний завод "Афіпський" у Краснодарському краї та інфраструктура порту "Кавказ".