Тернополь обстреляли 19 ноября — под завалами есть люди

Спасатели работают на месте удара в Тернополе. Фото: ГСЧС

На месте удара в Тернополе продолжается работа спасателей, которая продолжится и ночью. Сейчас известно о 26 людях, которые пропали без вести.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Последствия обстрела Тернополя 19 ноября

Клименко рассказал, что спасатели и полиция будут работать на местах удара в Тернополе в течение ночи. Сейчас известно о 26 пропавших без вести, среди них есть дети.

Эвакуация парня из-под завалов в Тернополе. Фото: ГСЧС

Спасатели разбирают завалы в Тернополе. Фото: ГСЧС

Игорь Клименко со спасателями в Тернополе. Фото: ГСЧС

Последствия удара по Тернополю. Фото: ГСЧС

"Впереди очень много работы. Главное — найти всех, кто может быть под завалами. По состоянию на вечер есть сообщение о 26 пропавших без вести в разрушенном доме. Трое — дети. Ищем", — говорится в сообщении.

По словам министра, подтверждена смерть в результате удара 26 человек. Еще почти сотня — травмированы. Также известно, что в доме полностью выгорело два подъезда и не осталось уцелевших квартир.

"Я ходил между обожженных стен — это страшные ощущения. В каждой квартире — целая жизнь, которую вмиг разрушила Россия. Пламя занялось мгновенно и огненной волной накрыло дом. Люди от ужаса пытались выпрыгивать из окон — спасатели эвакуировали их высотной техникой. К сожалению, 19 человек погибли от огня", — поделился глава МВД.

В то же время он подчеркнул, что спасатели ищут каждого человека под завалами и не остановятся, пока не сделает все возможное для тех, кто ждет своих родных.

Напомним, ранее в ОГА сообщали, что количество пострадавших в Тернополе превысило 100 человек. Среди них 18 детей.

Известно, что россияне атаковали жилой дом ракетой Х-101. На месте нашли обломки.