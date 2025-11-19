Тернопіль обстріляли 19 листопада — під завалами є люди

Рятувальні роботи тривають — під завалами у Тернополі є люди
На місці удару в Тернополі триває робота рятувальників, яка продовжиться і вночі. Наразі відомо про 26 людей, які зникли безвісти.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Наслідки обстрілу Тернополя 19 листопада
Клименко розповів, що рятувальники та поліція працюватимуть на місцях удару у Тернополі упродовж ночі. Наразі відомо про 26 зниклих безвісти, серед них є діти.
"Попереду дуже багато роботи. Головне — знайти всіх, хто може бути під завалами. Станом на вечір є повідомлення про 26 зниклих безвісти у зруйнованому будинку. Троє — діти. Шукаємо", — йдеться у повідомленні.
За словами міністра, підтверджено смерть внаслідок удару 26 людей. Ще майже сотня — травмовані. Також відомо, що в будинку вщент вигоріло два під'їзди і не залишилося вцілілих квартир.
"Я ходив між обпалених стін — це страшні відчуття. У кожній квартирі — ціле життя, яке вмить зруйнувала Росія. Полум'я зайнялося миттєво та вогневою хвилею накрило будинок. Люди від жаху намагалися вистрибувати з вікон — рятувальники евакуйовували їх висотною технікою. На жаль, 19 людей загинули від вогню", — поділився очільник МВС.
Водночас він наголосив, що рятувальники шукають кожну людину під завалами і не зупиняться, поки не зробить все можливе для тих, хто чекає своїх рідних.
Нагадаємо, раніше в ОВА повідомляли, що кількість постраждалих у Тернополі перевищила 100 людей. Серед них 18 дітей.
Відомо, що росіяни атакували житловий будинок ракетою Х-101. На місці знайшли уламки.
