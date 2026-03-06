Видео
Главная Армия "Шахеды" нанесли удар по девятиэтажке и предприятию в Кривом Роге

"Шахеды" нанесли удар по девятиэтажке и предприятию в Кривом Роге

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 03:44
РФ ночью 6 марта 2026 года ударили БпЛА по Кривому Рогу — какие последствия атаки
Пожар после взрывов. Фото иллюстративное: кадр из видео

Ночью, 6 марта, Кривой Рог на Днепропетровщине атаковали "Шахеды". На двух разных локациях есть попадания БпЛА в девятиэтажку и предприятие инфраструктуры.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Читайте также:

Последствия обстрела Кривого Рога ночью 6 марта

На данный момент тушат пожары. Продолжается аварийно-спасательная операция. В городе развернули два штаба, где оказывают помощь людям: в Саксаганском районе — в школе, в Долгинцевском районе — рядом с исполкомом.

До четырех утра должны доставить строительные материалы. На месте атаки работают коммунальные бригады. Люди, пострадавшие в результате обстрела, могут оформить заявления на материальную помощь от города.

ОБНОВЛЕНО В 04:38: Александр Вилкул сообщил, что обошлось без пострадавших. На данный момент уже эвакуировали людей и потушили два пожара. Еще одно возгорание локализуют. Получили повреждения 30 домов.

Ранее мы сообщали, что ночью 6 марта в Кривом Роге прогремел взрыв. Город оказался под атакой ударных беспилотников.

Также россияне атаковали БпЛА Чугуевский район Харьковской области. Обстрел произошел в ночь на 5 марта. Пострадали 12 человек, в том числе 17-летняя девушка.

Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
