РФ уночі 6 березня 2026 року завдала дронового удару по Кривому Рогу — які наслідки обстрілу

У ніч проти п'ятниці, 6 березня, Кривий Ріг на Дніпропетровщині опинився під масованою атакою "Шахедів". На двох різних локаціях БпЛА влучили в дев'ятиповерхівку та підприємство інфраструктури.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Наслідки обстрілу Кривого Рогу вночі 6 березня

Наразі гасять пожежі. Триває аварійно-рятувальна операція. У місті розгорнули два штаби, де надають допомогу людям: у Саксаганському районі — у школі, у Довгинцівському районі — поруч із виконкомом.

До четвертої ранку мають доставити будівельні матеріали. На місці атаки працюють комунальні бригади. Люди, які постраждали внаслідок обстрілу, можуть оформити заяви на матеріальну допомогу від міста.

