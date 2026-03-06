Відео
Головна Армія У Кривому Розі "Шахеди" влучили в дев'ятиповерхівку та підприємство

У Кривому Розі "Шахеди" влучили в дев'ятиповерхівку та підприємство

Ua
Дата публікації: 6 березня 2026 03:44
РФ уночі 6 березня 2026 року завдала дронового удару по Кривому Рогу — які наслідки обстрілу
Термінова новина

У ніч проти п'ятниці, 6 березня, Кривий Ріг на Дніпропетровщині опинився під масованою атакою "Шахедів". На двох різних локаціях БпЛА влучили в дев'ятиповерхівку та підприємство інфраструктури. 

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. 

Читайте також:

Наслідки обстрілу Кривого Рогу вночі 6 березня 

Наразі гасять пожежі. Триває аварійно-рятувальна операція. У місті розгорнули два штаби, де надають допомогу людям: у Саксаганському районі — у школі, у Довгинцівському районі — поруч із виконкомом. 

До четвертої ранку мають доставити будівельні матеріали. На місці атаки працюють комунальні бригади. Люди, які постраждали внаслідок обстрілу, можуть оформити заяви на матеріальну допомогу від міста.

Новина доповнюється

Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
